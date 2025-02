Futre no se calla nada con Ancelotti: "Es de perdedor"

Paulo Futre sigue dejando frases llamativas cada vez que habla. Tras hablar de Lamine Yamal como "el próximo Balón de Oro", ahora el exjugador del Atlético de Madrid ha sido rotundo a la hora de hablar de Carlo Ancelotti, a pesar de la admiración que tiene por el técnico italiano.

La leyenda del conjunto rojiblanco habló claro en 'El Programa de Ortega', dejando un 'palito' para Ancelotti por su actitud en las últimas semanas. "Lo que no puede hacer Carlo es que un penalti tan claro como el del Celta de Vigo que diga en rueda de prensa que no lo ha visto, pero diez días después contra el Espanyol decía Ancelotti que había que llamar al VAR para expulsar al jugador del Espanyol. Me duele porque es un enorme entrenador pero esa respuesta es de un perdedor, no es de Carlo Ancelotti", afirmó Futre.

El portugués también se mostró muy feliz con lo que ha visto del Atlético de Madrid de Simeone hasta este momento de la temporada: "El equipo está muy bien y ha llegado el momento de la verdad. Podemos ganar las tres competiciones y debemos de tener mucha confianza en nuestro Atleti. Va a ser una temporada impresionante".

Homenaje del Atlético de Madrid a Paulo Futre / EFE

Además, a la hora de señalar un nombre propio, Futre se rindió en elogios a Julián Álvarez: "Es un ganador y es un delantero con olfato de gol. No es fácil lo que está haciendo en su primer año en el Atlético, con toda la presión que tenía. Lo está haciendo muy bien".

Cuando fue preguntado de nuevo por el Barça y la eliminatoria de Champions ante su exequipo, el Benfica, el que fuera extremo del Atlético habló de favoritismo azulgrana. "El Barça es favorito, yo le doy un 60/40. Mirando el presupuesto de un equipo a otro se ve la diferencia pero el Barça no está jugando en su estadio y le cuesta más ganar en Montjuic. El Benfica también está muy bien ahora y puede sorprender, todo puede pasar", concluyó en 'El Programa de Ortega'.