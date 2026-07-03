Furor en redes por el vacile de Ryanair al Real Madrid: "Más comunicados que títulos"

El Real Madrid se encuentra en un momento agridulce de su historia. Quizá diríamos que, tras una década dominante, ha tropezado en la misma piedra durante dos años consecutivos. El club blanco lleva dos temporadas sin ganar ningún título, algo totalmente inesperado y fuera de lo previsto, almenos por parte de los jugadores y afición.

Curiosamente, los mismos jugadores están rindiendo en la Copa del Mundo. Un contraste difícil de entender, pero que refleja también el ambiente que se vivía en el vestuario del Real Madrid, que se fue calentando a medida que llegábamos a final de la temporada.

Sin embargo, durante el verano, el Real Madrid ha ido remodelando la plantilla. Los fichajes de Konaté, Dumfries, Bernardo Silva y Cucurella han sido muy bien recibidos, con el objetivo de potenciar el equipo y cerrar un mercado interesante. Pero también, el club ha ido publicando comunicados acerca asuntos legales o para desmentir información sobre fichajes.

"Ante las informaciones y manifestaciones aparecidas en los últimos días sobre un supuesto interés del Real Madrid C. F. por el jugador Enzo Fernández, el club desea manifestar que no ha realizado gestión alguna, ni directa ni indirecta, encaminada a la contratación del citado jugador y, asimismo, no tiene intención alguna de acometer dicha operación", decía el primer párrafo del último comunicado, en relación a los rumores que circulaban sobre el interés del Madrid por el centrocampista argentino.

Explosión viral en tiempo récord

Para meter más leña al fuego, Ryanair publicó un tuit 'mofándose' del comunicado y el comentario se propagó a una velocidad fulgurante. En apenas una hora acumulaba 200.000 visualizaciones, situándose entre los contenidos más compartidos del día. La aerolínea, conocida por su tono ácido y humorístico en redes, volvió a demostrar su capacidad para colarse en cualquier conversación global…

El gesto no frenó el impacto del comentario de Ryanair, que ya había tomado vida propia. Entre los comentarios más destacados, los usuarios ironizan con que Ryanair tiene 'más tuits que ventanas en sus aviones' o que esta temporada tiene 'menos viajeros que Vueling'. Otros critican duramente la compañía, asegurando que 'no se montan en semejante mierda de avión', mientras que también hay mensajes que bromean sobre posibles problemas en las conexiones. Entre las respuestas destaca además un comentario especialmente agresivo e insultante dirigido al autor de la publicación.

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El Real Madrid no ha contestado al respecto. Ryanair, por su parte, sigue con su estrategia de redes sociales, a pesar de recibir impactos negativos.