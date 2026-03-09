La Fundación Real Madrid y Laureus refuerzan su alianza para impulsar el fútbol inclusivo

La Fundación Real Madrid y Laureus Sport for Good firmaron un acuerdo de colaboración para reforzar la continuidad y la sostenibilidad del proyecto de escuelas de fútbol adaptado e inclusivo dirigido a personas con discapacidad. La iniciativa busca ampliar el acceso al deporte para colectivos que todavía encuentran barreras físicas, sociales o culturales que dificultan su participación en igualdad de condiciones.

Las escuelas beneficiadas

El acuerdo fue firmado en un acto institucional celebrado en la sala de juntas de la Ciudad Real Madrid. La delegación de Laureus fue recibida por Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid; Julio González Ronco, director general de la Fundación Real Madrid; y Silvia Montes-Jovellar, directora de Proyectos. El protocolo de ratificación fue rubricado por el propio Butragueño y por Marcel Desailly, miembro de la Laureus World Sports Academy.

En España, muchas personas con discapacidad continúan enfrentándose a importantes obstáculos para acceder a la práctica deportiva, entre ellos la falta de instalaciones adaptadas, la escasez de programas inclusivos o la ausencia de profesionales especializados. Las escuelas sociodeportivas de la Fundación Real Madrid tratan de responder a esa realidad a través de actividades que favorecen la salud, la interacción social y el desarrollo de habilidades sociales, emocionales y motrices.

Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid; y Marcel Desailly, miembro de la Laureus World Sports Academy, durante la firma del acuerdo en la Ciudad Real Madrid. / VICTOR CARRETERO

El proyecto se apoya en la metodología educativa propia de la entidad, Por una Educación REAL: Valores y Deporte, que combina la práctica deportiva con la formación en valores como el respeto, la igualdad y el trabajo en equipo. Durante la última temporada cerca de un centenar de participantes se beneficiaron de las escuelas financiadas por Laureus Sport for Good.

Entre ellas Inclusiva Orcasur, Adaptada Mayores Orcasur, TEA (trastorno del espectro autista) Móstoles, TEA Plata y Castañar, Adaptada Mayores Alcobendas y Adaptada Valdebernardo. Más allá de la actividad deportiva, el proyecto contribuye a mejorar la salud física y emocional de los participantes y ofrece a muchas familias un entorno seguro y adaptado en el que sus hijos pueden desarrollarse con el deporte.

"Un derecho para todos"

Marcel Desailly destacó la dimensión del acuerdo y la trayectoria compartida entre ambas entidades. “Nuestra relación con el Real Madrid y la Fundación Real Madrid es de larga trayectoria y se basa en valores compartidos como la excelencia, el respeto, la ambición y, por encima de todo, la inclusión. A lo largo de muchos años hemos visto cómo nuestra colaboración puede generar un impacto real y duradero. Hoy damos un paso importante hacia adelante y demostramos, una vez más, cómo el deporte y en particular el fútbol puede utilizar su enorme poder e influencia para el bien”, señaló el exfutbolista francés.

Desailly añadió que la formalización del acuerdo permitirá ampliar el alcance del proyecto. “Al formalizar este acuerdo fortalecemos nuestro trabajo conjunto para ampliar las escuelas de fútbol adaptado e inclusivo para personas con discapacidad. Esto es más que un programa, es una declaración de principios: la creencia de que toda persona, independientemente de las barreras físicas, sociales o culturales, merece la oportunidad de jugar, pertenecer, crecer y experimentar la alegría que aporta el deporte”.

Por su parte, Emilio Butragueño subrayó el valor social y educativo de la colaboración. “Esta iniciativa tiene un gran valor para la Fundación Real Madrid. A pesar de la creciente visibilidad, muchas personas con discapacidad en España continúan enfrentándose a barreras que limitan su acceso al deporte. Nuestras escuelas adaptadas e inclusivas se crearon para responder a esta realidad, utilizando el deporte y el trabajo en equipo para mejorar el bienestar, fortalecer habilidades esenciales y fomentar un verdadero sentimiento de pertenencia”, afirmó. El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid concluyó que, junto a Laureus, la Fundación reafirma su compromiso compartido de garantizar que el deporte sea “un derecho real y transformador para todos”.