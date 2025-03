“Si fuera el Atlético, intentaría impugnar el partido”

El comunicado de la UEFA no ha zanjado la polémica alrededor del penalti anulado a Julián Álvarez en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League entre Atlético de Madrid y Real Madrid. La pena máxima lanzada por el atacante argentino sigue dando que hablar y, en este sentido, el experto en derecho deportivo Toni Roca ha puesto sobre la mesa en ‘El Larguero’ un argumento que permitiría al club colchonero “impugnar el partido”.

Para el abogado, es una cuestión de “interpretación de la norma”, pues el reglamento de la IFAB “no dice en ningún momento que un jugador no puede tocar dos veces el balón”, sino que “el ejecutor del penalti no podrá jugar el balón por segunda vez hasta que lo haya tocado otro jugador”.

El quid de la cuestión está en que la normativa establece que “el balón estará en juego en el momento en que se golpee y se desplace con claridad”.

Tocara o no dos veces el esférico Julián Álvarez, es una evidencia que el balón no se desplazó con claridad, por lo que la pena máxima no debería haber sido invalidada según la interpretación de Toni Roca.

El también abogado Toni Freixa, también exdirectivo del FC Barcelona, se ha manifestado en la misma dirección: “Que el leve toque sea antes del golpeo (y no después) y que el balón no se desplazara con claridad sino que permaneciera en el punto de penalti es determinante”.

“Si entendemos que el balón no ha estado en juego, no hay ningún problema. Yo creo que la norma está mal aplicada y que si nos atenemos al literal de las normas del juego, el penalti está mal anulado”, declaró Roca en la ‘Cadena SER’. El especialista aconsejó al Atlético que “intente impugnar el partido o por lo menos solicitar que se reanudara desde el lanzamiento del penalti”.

“En derecho, las normas siempre se interpretan en primer lugar por el sentido literal de las palabras”, sentenció.