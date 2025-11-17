De la Fuente demuestra el error de Florentino con Zubiemendi

Xabi Alonso se cansó en verano de pedir un nombre. Un jugador que el entrenador tolosarra necesitaba para hacer que su nuevo Real Madrid jugase a lo que él pretendía. Ese futbolista era Martín Zubimendi, el gran deseo que no llegó a Chamartín y se terminó marchando a Inglaterra, donde ahora es uno de los jugadores más destacados de la Premier League.

El tolosarra llegó con exigencias a Madrid. Lo primero que se le mejoró fue la defensa: Huijsen y Carreras venían a dar profundidad y calidad a dos posiciones que habían sido un problema el curso anterior. Trent, aunque no estaba en los planes de Xabi, ya estaba fichado antes de su llegada a Madrid.

Mastantuono también llegó, pero fue más una apuesta de futuro del club que del entrenador. El tolosarra quería calidad en el centro del campo y alguien capaz de mover la bola desde la medular.

Camavinga y Tchouaméni por delante de Zubimendi

El Madrid llevaba años sin apenas construir y los centros del campos físicos siempre les habían funcionado, pero Xabi buscaba otra manera de hacer las cosas y por eso Zubimendi era clave. Florentino terminó denegando la operación porque, según la dirección deportiva, Camavinga o Tchouaméni podían hacer esa función.

Zubimendi está brillando en Inglaterra y los 70 millones de euros que pagaron los 'gunners' ya parecen baratos. En España demostró el otro día ante Georgia que es un centrocampista total. Capaz de hacer olvidar al seleccionador que no tiene a Rodri Hernández y marcando un tanto de una calidad brillante.

Martin Zubimendi, protagonista contra el Nottingham Forest / EFE

Es verdad que Tchouaméni está haciendo un gran inicio de temporada y está siendo de los mejores del Real Madrid. Pero encuentros como el de Liverpool o el de Vallecas demuestran que al Madrid le falta mucha inteligencia en la medular. Ceballos es el único futbolista de este perfil que tienen los blancos, pero no tiene la confianza del tolosarra ni seguramente el nivel de Zubimendi. Ahora, ya en la Premier League, parece muy difícil poderlo sacar de allí.

La cláusula del vasco era de 60 'kilos', un precio similar al que el Madrid pagó por Mastantuono o Huijsen, pero las prioridades del club no eran las mismas que las del entrenador. El Arsenal pagó 10 millones más para poder pagar a plazos y no todo de golpe, y el tiempo le está dando la razón.

¿Por delante del Balón de Oro en el Mundial?

El exjugador de la Real Sociedad ha metido en un problema a De la Fuente de cara al Mundial. Si Rodri está recuperado, deberá decidir cuál de los dos será titular en la gran cita: el Balón de Oro de 2024 o una de las grandes revelaciones del momento.

Zubimendi marca el segundo gol de España en Georgia. / DAVID MDZINARISHVILI / EFE

El centro del campo de España promete. Con Pedri al mejor nivel, Zubimendi y Rodri peleando por esa posición de pivote, Merino, Fabián, Fermín y Dani Olmo... hay jugadores para creer en la segunda estrella.