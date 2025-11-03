Frialdad total de Van Dijk con Alexander-Arnold: "Veremos cómo le recibe la afición"

Este martes en Anfield, Trent Alexander-Arnold se reencontrará con sus antiguos compañeros del Liverpool. Los que un día fueron sus amigos en el día a día del conjunto 'red', mañana serán sus rivales en un duelo muy esperado.

Entre ellos se encuentra Virgil Van Dijk, central del conjunto inglés que, al igual que Trent, terminaba su contrato el verano pasado, si bien el neerlandés tomó la decisión de renovar su vínculo con los 'reds' hasta junio de 2027.

A un día de verse las caras con su excompañero, Virgil Van Dijk se ha mostrado muy frío a la hora de valorar su regreso a Anfield. "Veremos cómo le recibe la afición. No voy a decir que quiero un ambiente hostil. No voy a comentar nada sobre ello", afirmó el central.

"¿Vosotros (la prensa) queréis que sea hostil? Creo que fue un jugador muy importante en el Liverpool, es todo lo que voy a decir", añadió el neerlandés.

Van Dijk, en un partido con el Liverpool / PETER POWELL

Además, Van Dijk sentenció que no ha hablado "mucho" con Trent desde que se marchó del Liverpool. "No es algo personal, obviamente yo tengo mi vida aquí y él la suya en Madrid. Trent es un jugador con mucha calidad y lo ha demostrado aquí durante muchos años. Ha sido muy importante para nosotros todo este tiempo. Era muy feliz con él en mi equipo y juntos hemos conseguido muchas cosas, pero ahora es un rival. Si juega, tendremos que ponerle las cosas muy difíciles", explicó ante los medios.

El internacional con Países Bajos ha mostrado mucha frialdad e indiferencia, consciente del enfado que se adueñó de la afición del Liverpool cuando se conoció que Trent saldría del equipo para poner rumbo al Real Madrid.

Al inglés le costó muchas críticas cambiar de equipo y dejar a un lado la idea de ser un 'One Club Men'. Algunos incluso le consideraron un traidor, por lo que se espera un recibimiento muy hostil al lateral derecho este martes.