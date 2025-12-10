Frenazo en seco a la salida de Endrick del Real Madrid al Lyon

Endrick está viviendo un verdadero infierno esta temporada. Tras un año de pocas oportunidades con Carlo Ancelotti, el brasileño se ha visto relegado al ostracismo con la llegada de Xabi Alonso. Hasta el momento, el delantero solo ha disputado 11 minutos, en la recta final de la goleada ante el Valencia (4-0).

Un bagaje muy escaso para un futbolista que demostró tener gol durante su primer año como madridista y que el club valora como uno de los pilares del proyecto del futuro. Ante esta situación, su salida el próximo mes de enero parece inevitable. Club y futbolista tenían apalabrada una cesión al Lyon, pero todavía puede haber un giro de los acontecimientos.

Endrick se ha tenido que conformar con solo calentar en el Real Madrid de Xabi Alonso / EFE

Según revelaron en El Chiringuito, el entorno del futbolista tenía programado un viaje a Lyon antes del miércoles para reservar su casa en Francia, pero una llamada lo cambió todo. El medio afirma que el Madrid le habría pedido a Endrick cancelar el viaje y esperar antes de reservar su casa en Lyon.

"Xabi Alonso ni le mira ni le habla", explicaba Marcos Benito en el programa de anoche. La incertidumbre en torno al técnico y la sombra de una posible destitución podrían cambiar el escenario con un Endrick que, por encima de todo, ansía triunfar en el Real Madrid.

Endrick, durante el Real Madrid - Valencia, el único encuentro que ha disputado esta temporada / AP

La cesión al Lyon todavía no está firmada, ya que el conjunto blanco quería a esperar a los primeros días del mercado de invierno, mostrando cierta prudencia ante inconvenientes que pudieran surgir en la plantilla en forma de lesión.

El año pasado, a pesar de que Ancelotti no le dio demasiada continuidad, Endrick terminó jugando 37 partidos (solo 8 como titular) y anotó siete goles, destacando los cinco que marcó en la Copa del Rey, competición en la que se consagró como un jugador muy importante para el equipo. Eso sí, tras haber sido fundamental en las semifinales, en la final del torneo copero apenas jugó los últimos 9 minutos de la prórroga.

En cualquier caso, los números del brasileño con Ancelotti distan mucho de los que tiene con Xabi Alonso, que tiene cero confianza en el futbolista. Endrick quiso quedarse el pasado verano, pero ante el panorama actual, es consciente que si quiere tener opciones de estar en el próximo Mundial, necesita minutos urgentemente.