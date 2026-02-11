Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

REAL MADRID

Las frases con las que Florentino presentó la Superliga: "No puede ser que el Barça pierda dinero"

El Real Madrid emitió este miércoles un comunicado anunciando un acuerdo con la UEFA, lo que supone en fin del gran proyecto del presidente blanco

Jarro de agua fría para el Madrid y, especialmente, para Florentino Pérez. Este miércoles, el club blanco y la UEFA anunciaron un acuerdo del que también forma parte la EFC. Un movimiento que supone poner fin a la Superliga.

Con motivo del adiós de la competición, muchos han recuperado las frases con las que el presidente del equipo madridista presentó la competición en abril de 2021, en el programa El Chiringuito.

Las mejores frases de Florentino Pérez en El Chiringuito

  • "Hacemoes esto para salvar el futbol, no por interés propio".
  • "La UEFA habla de esa nueva Champions, que no entendemos, para empezar en 2024 y no se dan cuenta que para entonces ya estaremos muertos. El futbol no puede esperar".
  • "Los grandes son los que generan más recursos y eso debe saberse. Si no damos este paso se caen todos, no sólo los grandes o los modestos, sino todos y nuestro interés es evitarlo".
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid / EFE

  • "Aquí nadie ha montado nada. Los clubes importantes de Inglaterra, Italia y España deben dar una solución a una situación muy mala que atraviesa el futbol".
  • "Se habla de cinco mil millones de pérdidas y el Real Madrid el año pasado tenía un presupuesto de 800 y terminamos en 700 y este año en vez de 900 vamos a ver si ingresamos 600, en dos temporadas 400 millones menos, sólo el Real Madrid. Estamos pasando una situación muy mala".
  • "Concluyes que si en vez de jugar entre semana una Champions, que cada vez interesa menos, hacemos una SuperLiga seríamos capaces de paliar todo lo que perdemos".
  • "No es verdad que sea una Liga para ricos, sino para salvar a todos".

Florentino Pérez y Aleksander Ceferin, en una imagen previa al órdago de la Superliga.

Florentino Pérez y Aleksander Ceferin, en una imagen previa al órdago de la Superliga. / EFE

  • "La Champions cada vez tiene menos interés entre los jóvenes y hay que reaccionar".
  • "El 40 por ciento de los jóvenes ya no tienen interés en el futbol. Hay muchos partidos de escasa calidad y tienen otras formas de entretenimiento".
  • "No puede ser que en la liga española ganen dinero la mayoría de los clubes modestos y lo pierda el Barcelona".
  • "Llevamos dos años o tres, la pandemia nos ha llevado a una situación que no podemos más. Si llegamos a un acuerdo con UEFA queremos empezar en agosto, si no podemos esperar un año".
  • "¿La Champions? Claro que tienen que seguir o hacer una segunda liga o algo. Hay países que se quieren unir, el Benelux, la liga escandinava... los clubes quieren cambiar porque en la situación que estamos muertos".
  • "Yo sé lo que gana LeBron James y no sé lo que gana el presidente de la UEFA. Yo no creo que se hayan bajado los sueldos en la Liga o en la UEFA con la pandemia. ¿Por qué mi sueldo es público y no sé lo que ganan en la Liga o en la UEFA? Transparencia es transparencia".
  • "Si los jóvenes dicen que el partido es muy largo o no es bueno el partido o hay que acortarlo, no lo sé".

