Las frases con las que Florentino presentó la Superliga: "No puede ser que el Barça pierda dinero"

Jarro de agua fría para el Madrid y, especialmente, para Florentino Pérez. Este miércoles, el club blanco y la UEFA anunciaron un acuerdo del que también forma parte la EFC. Un movimiento que supone poner fin a la Superliga.

Con motivo del adiós de la competición, muchos han recuperado las frases con las que el presidente del equipo madridista presentó la competición en abril de 2021, en el programa El Chiringuito.

Las mejores frases de Florentino Pérez en El Chiringuito

"Hacemoes esto para salvar el futbol, no por interés propio".

"La UEFA habla de esa nueva Champions, que no entendemos, para empezar en 2024 y no se dan cuenta que para entonces ya estaremos muertos. El futbol no puede esperar".

"Los grandes son los que generan más recursos y eso debe saberse. Si no damos este paso se caen todos, no sólo los grandes o los modestos, sino todos y nuestro interés es evitarlo".

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid / EFE

"Aquí nadie ha montado nada. Los clubes importantes de Inglaterra, Italia y España deben dar una solución a una situación muy mala que atraviesa el futbol".

"Se habla de cinco mil millones de pérdidas y el Real Madrid el año pasado tenía un presupuesto de 800 y terminamos en 700 y este año en vez de 900 vamos a ver si ingresamos 600, en dos temporadas 400 millones menos, sólo el Real Madrid. Estamos pasando una situación muy mala".

"Concluyes que si en vez de jugar entre semana una Champions, que cada vez interesa menos, hacemos una SuperLiga seríamos capaces de paliar todo lo que perdemos".

"No es verdad que sea una Liga para ricos, sino para salvar a todos".

Florentino Pérez y Aleksander Ceferin, en una imagen previa al órdago de la Superliga. / EFE