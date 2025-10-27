La frase más repetida en el vestuario del Madrid: "Gracias, Lamine"

El vestuario del Real Madrid se tomó El Clásico como una clara venganza a Lamine Yamal por sus palabras antes del encuentro. El jugador blaugrana quisó darle algo de picante al partido y los blancos se lo tomaron muy a pecho.

Durante el encuentro se vieron gestos de diversos merengues hacia el culé, recriminándole que no hablara tanto, y al final del encuentro se las tuvo con Dani Carvajal y Vinicius Jr. Dos jugadores que no son los mejores ejemplos del mundo tampoco en ese aspecto.

El Real Madrid celebró la victoria en El Clásico por todo lo alto. Tras cuatro derrotas consecutivas, los blancos consiguieron romper al Barça de Hansi Flick y ponerse a cinco en la tabla. Un golpe duro e importante para el proyecto de Xabi Alonso.

Según informó José Luis Sánchez en Jugones, las palabras más repetidas en el vestuario blanco tras el partido fueron: "Gracias, Lamine". Las declaraciones del blaugrana fueron claves en la motivación de los merengues para afrontar el Clásico con más ganas y terminar ganando el encuentro por 2-1

Y así se vio en el terreno de juego y sobre todo en la grada. Cada vez que el extremo de Rocafonda tocaba el balón, se escuchaba una sonora silbada y los futbolistas blancos se tiraron sobre él tras el final del partido, recordándole sus palabras.

Lamine fue determinante en los cuatro Clásicos que disputó la temporada pasada con tres goles y dos asistencias. Pero en este primer duelo se lo notó muy mermado físicamente a pesar de estar motivado para el encuentro. Sus dolores en el pubis no le han dejado sacar su mejor versión en estos últimos encuentros y se volvió a notar en el Santiago Bernabéu, donde no pudo superar a un gran Álvaro Carreras.

Al final, según Jugones, las palabras del delantero culé fueron un punto extra de motivación para los blancos. El primer Clásico de la temporada cayó del bando merengue, que superó con claridad en el campo a un Barça muy tocado en cuanto a lesiones. La temporada pasada vimos cuatro Barça-Madrid; por tanto, los blaugranas tendrán su oportunidad para redimirse y Lamine Yamal la suya para volver a ser el terror blanco que fue el curso anterior.