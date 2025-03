La frase de Mourinho que marcó a Varane: "¿Pero por qué eres inútil?"

Raphaël Varane fue invitado al pódcast francés ‘The Bridge’, presentado por Lassana Diarra y por Aurélien Tchouaméni, donde repasó momentos clave de su carrera, especialmente su etapa en el Real Madrid, su relación con José Mourinho y el motivo de su marcha en 2021 al Manchester United.

"Madrid es indescriptible, es excepcional, pero ya lo he vivido. Y me dije, quiero vivir otra cosa. Para mí Inglaterra, y Manchester en particular, es donde sientes la pasión por el fútbol, la sientes, la vives todos los días. Ahora que ya ha pasado un tiempo, no tengo ningún arrepentimiento porque fue una experiencia increíble", explicó el francés.

No fue una decisión de un día para otro, Varane explicó que fue algo meditado durante tiempo y sobre todo, con la intención de buscar nuevos retos: "En realidad, fue un proceso largo. No es que te despiertes por la mañana y digas quiero irme. Gané la Copa del Mundo y me dije, ya lo he hecho todo. Llegó un momento de mi vida donde me reestructuré, repasé algunas cosas en cuanto a la gestión de mi carrera y me dije, necesito seguir sintiendo emociones, necesito algo diferente".

Varane ganó el Mundial de Rusia en 2018 / AGENCIAS

Además, el exjugador expresó su gratitud hacia Mourinho, recordando sus palabras, ya que fue el técnico portugués quien confió en él: “Solo quiero una cosa: que durante una hora y media cada día lo des todo. Del resto, no te preocupes, ya mejorarás, yo me encargo. Relájate”, le dijo.. Durante su primera temporada, Varane disputó quince partidos, marcando un gol y dando una asistencia. Unas experiencias que le permitieron crecer como futbolista a las órdenes del luso.

Mourinho le cambió el 'chip'

Aunque no todo fue fácil con Mourinho. En un mal momento en su segunda temporada, el club esperaba más de él, algo que le hizo no sentirse cómodo. Pero recordó una conversación con el entrenador que lo marcó antes de un encuentro ante el Manchester City

"Lo recuerdo bien, fue en el gimnasio. Es alguien a quien respeto mucho, es carismático y me dijo directamente: '¿Pero por qué eres inútil?' Lo miré sorprendido porque realmente me había picado. Le dije que no era fácil porque no jugaba y que era un comienzo de temporada complicado. Me dio la lata entonces y luego me preguntó si estaba listo para jugar el miércoles siguiente", rememoró Varane.

Varane, en un clásico de Copa del Rey en el Camp Nou / Ignasi Paredes

El encuentro salió bien. El ex del Lens salió de titular por delante de Sergio Ramos y los blancos ganaron 3-2 con un gol de Cristiano Ronaldo en el último minuto. Un partido clave para Varane que le hizo cambiar el 'chip' tras su conversación con 'Mou': "Es el tipo de entrenador que me empuja a sacar lo mejor de mí mismo"