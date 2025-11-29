La frase de Manolo Lama sobre Bellingham que reabre el debate: "Es muy difícil de ubicar"

La victoria del Real Madrid en Atenas ante el Olympiacos (3-4) dejó muchos titulares, pero uno de los más comentados no salió del vestuario blanco, sino del micrófono de Manolo Lama. El veterano periodista explicó en El Partidazo de COPE que Xabi Alonso sigue sin dar con la tecla para ubicar a Jude Bellingham en un sistema cada vez más condicionado por las bajas y por la irrupción goleadora de Kylian Mbappé. “Para Xabi Alonso es un jugador muy difícil de ubicar en el equipo, muy difícil”, subrayó Lama, una reflexión que reabre un debate que parecía enterrado después del impacto inicial del británico en LaLiga.

Bellingham, que no fue titular en Atenas por una sobrecarga muscular, terminó participando en los minutos finales, pero su situación se ha vuelto más compleja de lo que parecía. El Real Madrid afronta un tramo crítico del calendario con la enfermería abarrotada: Rüdiger, Carvajal, Mastantuono, Militao, Alaba, Huijsen y Courtois siguen fuera, lo que ha obligado a Xabi Alonso a improvisar alineaciones semana tras semana. En Grecia, el guion se repitió con seis novedades en el once, un parche obligado que acabó funcionando gracias al talento descomunal de Mbappé.

El delantero francés firmó una actuación histórica con cuatro goles, la segunda vez que lo logra en su carrera profesional y la primera en la Champions. Con este póker, se une a una lista reservada a gigantes del madridismo como Di Stéfano, Puskás y Cristiano Ronaldo.

En ese contexto, el papel de Bellingham ha dejado de ser tan evidente como en la pasada temporada. El mediapunta inglés, que llegó brillando como un híbrido entre interior creativo y llegador total, se encuentra ahora en un ecosistema táctico donde la figura de Mbappé condiciona espacios, alturas y zonas de influencia. Ahí nace la duda de Lama, que insiste en que su reflexión “no es una crítica al jugador, sino una evidencia".