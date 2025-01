La frase de Florentino a Modric que ha enfadado al madridismo

Poco consuelo hay para un Real Madrid que concluyó la Supercopa de España siendo vapuleado por su eterno rival. La contundente derrota ante el Barça dejó varios señalados y ninguna noticia positiva, pero el máximo mandatario del club blanco tampoco contribuyó a subir los ánimos.

Tras el pitido final y la confirmación de la debacle del Real Madrid en la final, los jugadores vieron como el Barça levantaba el trofeo de campeones de la Supercopa. Sin embargo, previo a ello, el Real Madrid pasó por el habitual pasillo que le hace el ganador al perdedor para recoger la medalla de plata. Saludando a mandatarios saudís y de la Real Federación Española de Fútbol, los jugadores del Real Madrid también tuvieron la oportunidad de verse cara a cara con su presidente. Caras largas, pocas palabras ante lo sucedido, pero llamó la atención una frase que captaron las cámaras de Movistar+.

Florentino Pérez, cuando Modric pasó por delante y le saludó con cara de pocos amigos, entonó unas palabras que han sentado como un jarro de agua fría en el madridismo. "Alguna vez tenemos que perder una final, ¿no?", le comentó con intención de quitar importancia a la derrota. A Modric no pareció hacerle ninguna gracia, contestó brevemente, y rápidamente siguió con su camino sin esbozar prácticamente un gesto facial ante las palabras de su presidente.

Por si no había suficientes ingredientes que entristecieran al madridismo, lo que la realización captó de Florentino no hizo más que echar más leña al fuego. No hay mucha costumbre en el Real Madrid a perder finales, más bien todo lo contrario. Existe prácticamente una tradición a que, de llegar a ellas, concluyan el trabajo de forma satisfactoria. Para encontrar la última vez que esto ocurrió, debemos remontarnos a 2018, cuando fueron superados por el Atlético de Madrid en la final de la Supercopa de Europa. Sea como fuere, el presidente quiso quitarle hierro al asunto haciendo uso de un tono bromista, pero no fue suficiente para paliar el dolor en la cara de los derrotados.