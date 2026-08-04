Franco Mastantuono (19 años): "Irme de pequeño de mi casa me hizo madurar mucho antes. Sé que no es normal o no es lo que normalmente pasa durante la infancia, pero a mí me pasó"

Franco Mastantuono no ha rendido como se esperaba en el Real Madrid durante su primera temporada, por lo que el club tiene claro que el futbolista argentino necesita continuidad, algo que José Mourinho no puede garantizarle actualmente. Por ello, el conjunto blanco considera que la mejor solución es una cesión a otro equipo europeo.

El Real Madrid llegó a pagar más de 60 millones por el atacante argentino, algo que le ha podido pesar a lo largo de la temporada pasada. En una entrevista con 'TyC Sports', Mastantuono se sinceró en cómo fueron sus inicios en el fútbol: "Irme de pequeño de mi casa me hizo madurar mucho antes".

"Sé que no es normal o no es lo que normalmente pasa durante la infancia, pero a mí me pasó", comentó al periodista Gastón Edul.

El objetivo de Mastantuono es que sea recordado como un buen profesional: "Aunque, también sería lindo que me recuerden como un jugador que haya ganado muchos títulos, que haya ganado muchas cosas".

"Pero creo que eso pasa a ser secundario. Me gustaría que me vean como una buena persona, un buen compañero, un buen amigo. Eso es más importante para mí que lo deportivo en sí", señaló a 'TyC Sports'.

El futbolista argentino ya mostró su intención de quedarse en Europa: "Mi sueño es quedarme mucho tiempo ahí. La vida me lo puso así, entonces voy a tratar de disfrutarlo mucho y poder estar el tiempo que más pueda en el Real Madrid".

El futuro de Mastantuono está en el aire / EFE

Antes de fichar por el Real Madrid, Mastantuono se mostró convencido de que se adaptaría sin problemas a España: "Creo que voy a un país donde la adaptación va a ser más fácil, una ciudad increíble. Obviamente, voy a estar lejos de lo que es mi casa, de mi familia, de mis amigos. Pero siempre siento el apoyo de ellos, creo que me van a acompañar. Y va a ser una etapa seguramente hermosa en mi vida."

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Actualmente, el jugador del Real Madrid es consciente de que la cesión le puede ir bien para volver después con más rodaje.