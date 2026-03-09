Francia hace negocio a costa de Mbappé

Kylian Mbappé formará parte de la expedición de Francia que viaje Estados Unidos a finales de marzo esté o no recuperado de su lesión de rodilla. Deschamps le incluirá en la lista por una cuestión puramente comercial, según desvela ‘L’Equipe’. Los compromisos que tiene con sus patrocinadores obligarán al delantero madridista a acudir a la cita.

Francia ha dispuesto dos partidos de preparación para el Mundial del próximo verano. El primero será contra Brasil, el día 26 en el Gillette Stadium de Boston, y segundo ante Colombia, el 29 en el Northwest Stadium de Washington. Amistosos que, además de servir de banco de pruebas para Deschamps, valdrán a la Federación Francesa de Fútbol (FFF) para hacer caja.

Acuerdos comerciales

Los acuerdos de la tricolor con Nike y otros patrocinadores han dispuesto una serie de compromisos con distintas actividades para lucir las marcas en el escenario del próximo campeonato del mundo. Si Mbappé se ausenta y no acude a la cita, la FFF sufriría un serio revés económico.

Deschamps saluda a Mbappé / EFE

El jugador arrastra una delicada lesión en la rodilla izquierda que le ha impedido jugar con el Real Madrid los dos últimos partidos, aunque la lesión la arrastra desde el pasado 7 de diciembre. A pesar de todo, decidió seguir jugando para complicar el diagnóstico y llegar a un punto de arriesgarse a pasar por el quirófano.

Prioridad al Mundial

Mbappé se ha propuesto jugar el Mundial, por lo que sigue un tratamiento conservador que deja en el aire la fecha de regreso a los terrenos de juego. Está en mano de los médicos pidiendo segundas opiniones para asegurar el diagnóstico. También ha aprovechado el parón para pasar unos días de vacaciones en París y volver ayer a Madrid.

El entorno del club blanco pone como fecha de vuelta el partido de la Champions ante el City del próximo martes día 17, pero la realidad aconseja precaución para evitar una recaída que sea de vital necesidad. El jugador será el que marque los tiempos según las sensaciones que vaya teniendo, aunque en su cabeza prioriza llegar bien a la cita mundialista.