Francia y el Madrid, en alerta con Mbappé

Kylian Mbappé acabó tocado el partido contra el Villarreal, Se produjo un pequeño esguince de tobillo que obligó a Xabi Alonso a cambiarlo en el minuto 83. Las primeras exploraciones fueron pesimistas, ya que por muy leve que sea, si se confirma el percance, le obligarán a parar de una semana a 10 días en el caso más suave. También Mastantuono acabó renqueante con molestias en los isquios.

Mucho desgaste

“Kylian llevaba una molestia en el tobillo y Franco en el isquio. Vamos a ir siguiendo la progresión cuando se vayan con las selecciones e intentaremos que no haya ningún problema”, decía Xabi Alonso al final del partido. En principio, ambos jugadores viajarán a sus países para ser evaluados por los médicos de sus selecciones tras el informe de los galenos del Real Madrid.

Kylian ha jugado los 10 partidos disputados por el Madrid esta temporada, aunque uno de ellos lo comenzó desde el banquillo. Suma 870 minutos sobre los 990 posibles, el 87,87%. A esto agrega otros dos partidos completos con Francia, lo que sube a los 1.050 minutos disputados en 12 partidos. En total ha jugado el 89,74% de los minutos posibles esta temporada.

Mastantuono preocupa

A la espera de conocer el alcance exacto de su lesión, en el Madrid confían que si se confirman los primeros diagnósticos, Kylian vuelva a la capital para recuperarse a la vez que pueda descansar después de su gran arranque goleador de esta temporada. Lleva 14 dianas con los blancos en 10 partidos, más 2 en dos con la tricolor. 16 goles que supone uno cada 65,6 minutos.

El caso de Mastantuono puede ser más preocupante si se confirman los problemas en los isquiotibiales. Depende del grado de la lesión, leve, moderado y grave. Los tiempos de recuperación aproximados serían de una o dos semanas, 3-4 semanas y 1-3 meses, respectivamente. En el club no esconden su preocupación en caso del peor de los pronósticos.