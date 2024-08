Francia le devuelve al Real Madrid el 'favor' con Mbappé

Francia ha devuelto al Real Madrid el 'favor' a las primeras de cambio, a tenor de una información adelantada por 'RMC Sport'. Si Florentino Pérez se negó a ceder a sus internacionales galos para la cita olímpica de París 2024, ahora ha sido la Federación Francesa (FFF) la que ha hecho oídos sordos a la petición de la entidad blanca de cara a los próximos encuentros de la Nations League en la semana del 2 al 8 de septiembre.

Según la citada información, el Real Madrid habría intentado frenar la convocatoria de Kylian Mbappé, Aurelien Tchouameni y Ferland Mendy para los partidos frente a Italia y Bélgica. Sin embargo, la respuesta ha sido rotunda por parte de Didier Deschamps y los responsables de la FFF y los han incluido a todos ellos, junto al azulgrana Jules Koundé, en la lista de convocados.

El Real Madrid sí que consiguió que Julian Nagelsmann, el seleccionador de Alemania, dejara fuera de su convocatoria a Antonio Rüdiger, de manera que el defensa central podrá aprovechar este parón de selecciones para recuperarse de una intensa pretemporada y un inicio de curso con la final de la Supercopa de Europa de por medio.

Francia se ha mostrado inflexible. Evidentemente, porque Kylian Mbappé es el capitán y la gran estrella de los 'Bleus', pero también se transluce una cierta intención de pasar factura al Real Madrid después de que el veto merengue a ceder sus jugadores para la cita olímpica se convirtiera prácticamente en un caso de estado durante las semanas previas a la disputa de los Juegos.

¿Es posible que la derrota gala en la final olímpica frente a España fuera la gota que colmara el vaso...? En todo caso, Francia tiene todo el derecho de convocar a sus futbolistas al tratarse de una competición oficial organizada por la UEFA y en la que deberá medirse a dos selecciones de un enorme potencial, como son Italia y Bélgica.

En todo caso, es posible que finalmente Deschamps atienda, en parte, a la petición del Real Madrid dosificando los minutos de juego de los tres internacionales madridistas. Habrá que esperar a la disputa de los partidos frente a italianos y belgas.

Deschamps, en la rueda de prensa posterior a la publicación de la lista, echó balones fuera y aseguró al respecto: "No sé de dónde sacaron esta información. Hablé con Kylian (Mbappé). Lo que puedo decir es que siempre existe este problema del calendario, un nuevo formato de la Liga de Campeones, especialmente después de una gran competición. Realmente no ha habido pretemporada. La temporada va a ser muy, muy larga, con un tramo a principios de junio y los entrenadores tendrán que gestionar a los jugadores con diferentes jugadores. Hay automatismos que se pueden encontrar. Yo le he visto bien 'de piernas' (de fuerzas). Después siempre ha marcado goles, está ahí y es su elección para que le vaya bien e incluso muy, muy bien".