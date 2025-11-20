Francia, indignada por el viaje de Mbappé a Dubai: "Hay jugadores hartos de este trato de favor"

En Francia no ha caído bien que Kylian Mbappé dejara la selección por una lesión de tobillo y se fuera directamente a Dubai sin pasar por Madrid, aprovechando que Xabi Alonso había dado unos días de descanso a su plantilla. El recelo crece al ser liberado por una lesión que sería revisado por los médicos del Real Madrid pero que no ocurrió.

Pádel

"Mbappé sigue sufriendo una inflamación en el tobillo derecho, que requiere más pruebas. Se someterá a ellas hoy en Madrid", comunicaba de la Federación Francesa del pasado viernes justificando su baja para el partido del domingo jugado en Azerbaiyán. Sin embargo, Mbappé aprovechó para viajar directamente a Dubai sin pasar por Madrid ni ser revisado por los médicos blancos.

Después de la victoria de Francia por 1-3 en Bakú, la cuenta de Instagram ‘Drikcfootball’ desveló el itinerario hecho por la estrella del Real Madrid. Fue visto en un club de pádel de la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos, sin especificar si jugó, y ‘L'Équipe’ confirmaba que no regresó a Madrid como estaba previsto. Se supone que tenía permiso del club para tomarse unos días de asueto.

Críticas

“¿Cómo puede Didier Deschamps permitir que esto ocurra? O bien está de acuerdo con Mbappé, entonces hace lo que quiere. No hay problema, pero tiene que explicárnoslo. ¿Es Didier Deschamps capaz de permitir que eso ocurra? Porque si no puede permitir que eso ocurra, en estos casos, que no hizo cuando él (Mbappé) estaba en Estocolmo, por ejemplo, creo que necesita respuestas. Decisiones como estas pueden causar problemas en el vestuario. Estoy convencido de que hay jugadores hartos de este trato de favor", denunciaba Jérome Rothen, exfutbolista internacional con Francia y presentador del programa 'Rothen S'enflamme' de RMC Sport. Y todo sin saber que se iría a pasar unos días de descanso a Dubai mientras ‘les blues’ jugaban en Azerbaiyán.

"Eres capitán del equipo francés, tienes total confianza en tu entrenador y lo devuelves como copia. Si crees justo que Kylian Mbappé se divierta así en Dubái... Hace lo que quiere con su vida, pero eso muestra lo completamente desconectada que está esta nueva generación", añadió Jérôme Rothen.

Kylian Mbappé anotó un doblete y dio una asistencia frente a Ucrania / AP

Mbappé no se ha entrenado con los jugadores que se quedaron en Valdebebas y que han seguido ejercitándose desde el lunes a los que se han ido sumando los lesionados como Tchouameni y con Rüdiger, Mastantuono, Carvajal, Valverde y Courtois al margen. Mientras que Mbappé, Huijsen y Camavinga, que regresaron tocados de sus selecciones, tampoco se ejercitaron con el grupo.

Bajón

Se supone que el jugador francés fue revisado de sus problemas de tobillo por los médicos del club este miércoles tras volver de Dubai. Se espera que juegue el domingo en Elche, pese a ese percance que arrastra desde el 4 de octubre en el partido ante el Villarreal. Desde entonces, sigue arrastrando dolores y sufre recaídas como con Francia en el partido contra Ucrania, ante el que marcó dos goles.

Mbappé es el jugador de campo del Real Madrid que más minutos acumula esta temporada solo por detrás de Courtois. Suma 1.750' , 1.397' con el Real Madrid y 353' con Francia. Un desgaste que, junto a la lesión, ha rebajado su rendimiento en los últimos partidos, ante el Liverpool y el Rayo, e incluso con su selección pese a marcar un doblete (uno de penalti).