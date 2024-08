En Francia dudan del debut de Mbappé: "No estuvo inspirado"

Kylian Mbappé debutó este miércoles con el Real Madrid en la final de la Supercopa de Europa. El conjunto blanco superó con solvencia al Atalanta por 2-0 y se proclamaron 'supercampeones'. Fue el primer título de Mbappé con el Madrid, en un partido donde el 'foco' estuvo centrado en el futbolista francés, que disputó su primer partido oficial como nuevo jugador del Real Madrid, tras muchos años de espera en el aficionado blanco. Ancelotti lo puso de inicio, de titular. Mbappé salió junto a Vinicius y Rodrygo, con Bellingham detrás y pese a que no realizó su mejor partido, vio portería en el 2-0.

Insatisfacción por su debut

En Francia, no quedaron nada satisfechos. Pese al gol, el partido de Mbappé no terminó de convencer y la televisión francesa mostró muchas dudas hacia Kylian en los programas de debates nocturnos. "Mbappé ha estado en la línea de lo que ha hecho en los últimos partidos con Francia, bastante lento y flojo, con las dificultades que tiene al jugar de nueve", decían en 'RMC Découverte'.

Otro periodista no fue tan contundente: "Tuvo buena voluntad, ha intentado moverse en el frente de ataque, aunque lo que encontramos de él lo hemos visto menos inspirado, pero marcó su primer gol que quedará para la historia con el Real Madrid", dijo en el programa.

El francés empezó de nueve, una posición a la que no está demasiado acostumbrado, ya que suele partir de banda. Con Vinicius y Rodrygo a los lados, se le vio dubitativo en algunos momentos del encuentro. Le faltó adaptación y saber mantener la posición. Pero es cuestión de tiempo, ya que nadie duda de su calidad. "Yo lo he visto sin conexiones con sus compañeros y las tiene que encontrar. Tiene que hacer más movimientos y van a llegar", decía un periodista de otra cadena de televisión, esta vez de Canal + Francia. "Es un buen gol por la conexión con sus compañeros. No ha estado resplandeciente, pero ha marcado en su primer partido pero está aliviado. Una vez más, para un atacante lo más importante es marcar", afirmó.

Mbappé se fue con un gol. Cumplió su objetivo, a nivel mediático. L'equipe TV también dejó sus dudas sobre el francés, aunque insistieron que no hizo un buen partido. "Mbappé marca un buen gol y es un sueño jugar en el Madrid. El entrenador te pone en la primera oportunidad y marcas. Es importante marcar en el primer partido para ser importante mediáticamente, que hacer un buen partido, porque Mbappé no lo ha hecho".

Partido discreto, pero se estrenó

El estreno fue positivo porque marcó un gol y pudo celebrar un título, pero las sensaciones futbolísticas no fueron las esperadas. Al delantero francés se le vio todavía falto de ritmo y chispa, pero con ganas de intervenir y buscar asociarse con sus compañeros de ataque Vinicius y Rodrygo. La Atalanta desconectó al francés que en la reanudación buscó moverse más y caer a la banda izquierda. Curiosamente, cuando regresó al eje del ataque pudo marcar el 2-0 en un ataque trabajado de los blancos.

Mbappé celebra su primer gol con la camiseta del Real Madrid / AP

Mbappé se soltó y pudo celebrar su primer gol y un título, aunque las sensaciones que exhibió en Polonia están muy lejos de las que se exige a un crack.

Este domingo empieza la 'prueba de fuego'. El Madrid se enfrentará al Mallorca en Son Moix, en el primer partido de liga, en el que el conjunto blanco defiende título.