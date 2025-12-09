Fran Soto, presidente del CTA: "¿Volverá a pitar Quintero González al Madrid? Por supuesto, no habrá vetos externos ni internos"

Día de celebración en el arbitraje español con la entrega de las escaraplas FIFA a los colegiados internacionales para 2026. Un colectivo cuyo máximo responsable, Fran Soto, quiso imponerse al ruido generado tras el Real Madrid - Celta que terminó con dos expulsados de campo para el conjunto blanco (Carreras y Fran García) y una roja para Endrick, por protestar las decisiones del equipo arbitral liderado por Quintero González. "Estamos satisfechos con el arbitraje", dijo sin fisuras Soto.

Su declaracion, en una jornada en la que el arbitraje español sacó pecho por tener a cuatro representantes dirigiendo partidos internacionales, estuvo guiada por una invitación de puertas abiertas a clubes y todos los estamentos relacionados con el fútbol. "Es la primera vez que los medios vienen a un acto como este", defendió Soto, quien en esa nueva era, inaugurada en julio de 2025, busca la transparencia.

De ahí su declaración ante una posible protección de Quintero González después de un partido en el que recibió las críticas y el menosprecio de varios jugadores madridistas. Algunos, sin siquiera estar convocados, como Carvajal. Según el acta del encuentro, el capitán del Madrid, vestido de calle, se dirigió en los siguientes términos al andaluz: "Luego lloráis", en relación a la denuncia que se hizo en la Copa del Rey.

"¿Volverá a pitar Quintero González al Real Madrid?", fue un de las preguntas a las que respondió Soto, por si, como sucedió en el pasado, se planteaba una política de protección con determinados árbitros." Por supuesto. Lo que estamos haciendo desde el Comité de Designación es intentar que todos los árbitros piten una vez a todos los clubes. Evidentemente, nosotros, con los árbitros que tenemos a nuestra disposición y con los partidos que haya, tomaremos las decisiones oportunas sin vetos externos impuestos ni vetos internos que nos impongamos nosotros mismos", sentenció.