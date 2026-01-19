Fran García se sincera sobre sus hábitos para prevenir lesiones: "Empecé a hacer judo"

Fran García afronta su tercera temporada en el Real Madrid. El lateral zurdo, que llegó en junio de 2023 procedente del Rayo Vallecano, ha perdido un poco de protagonismo en el conjunto blanco, debido a la gran competencia en el lateral. En los últimos siete partidos, y más tras la llegada de Álvaro Arbeloa a los banquillos, ha tenido minutos en los últimos cinco de siete partidos.

A sus 26 años, quiere seguir trabajando para ganarse la titularidad. Fran García, pese a que está en el equipo que siempre había querido jugar, además del Rayo Vallecano, superó una difícil etapa de su vida, que incluso estuvo a punto de condicionarlo para dejar el fútbol. En el canal de Youtube de Mario Suárez, llamado 'El Camino de Mario', afirma que las lesiones le pasaron factura.

"Estuve muy cerca de dejar el fútbol. Me lo planteé. Dos luxaciones, fractura de hombro", afirma. Además, el jugador del Real Madrid hace especial hincapié en la figura del coach en estas situaciones: "No se da la importancia que tiene en el deporte una figura así", comenta.

El calvario sufrido a nivel físico

"Mi principal problema eran las lesiones. Yo era un palillo. En el momento que voy pasando lesiones... yo hacía 'caídas' y Judo porque era inviable que solo tuviera caídas en el hombro. Vamos a empezar a caer, a tener estínmulos, ya no sabía que hacer", comenta.

Fran quiso mejorar en ese aspecto y trabajó a fondo para implementar su cambio físico. "Fue una de las opciones que se nos pasó por la cabeza. Yo creo que también, el hecho de pasar de fútbol no profesional a profesional, comía pesas, hierro", afirmó entre risas.

Una salida con mucha incerteza

Además, Fran García relata un intenso episodio de su carrera futbolística durante un mercado de invierno marcado por la incertidumbre. Estuvo muy cerca de marcharse a Alemania para jugar en el Bayer Leverkusen con Xabi Alonso, con todo preparado para el traslado, pero la operación dependía del Real Madrid, que tenía derecho de tanteo. Finalmente, entre llamadas, plazos muy ajustados y decisiones de los clubes implicados, la opción no prosperó y acabó permaneciendo en el Rayo, con la posibilidad posterior de regresar al Real Madrid, en un periodo que describe como especialmente tenso y caótico.

"Termina el año y ya lo sabía. En enero, antes de que cerrara el mercado de fichajes, llega la opción de ir a jugar con Xabi Alonso, en Alemania, en el Bayer Leverskusen. Pero teníamos que hablar con el Real Madrid, porque tenía derecho de tanteo. No pagamos cláusula, pagamos el traspaso, pero por el valor de la cláusula, y Presa dijo que no. Permite la opción del Bayern, tenía 72 horas o menos, me llaman. Tenía todo empaquetado, para ir a Alemania y Armando me llama, para quedarme al Rayo y después al Real Madrid. El Madrid no lo vio viable, porque yo estaba estabilizado aquí. Fue ese periodo de mercado de invierno, que fue una olla a prisión", explica.

También reflexiona sobre el gran cambio personal y social que supuso pasar a un club como el Real Madrid. Mientras que en su etapa anterior compartía mucho más tiempo cotidiano con sus compañeros tras los entrenamientos, en el Madrid la dinámica era distinta y había menos convivencia fuera del campo.

"El cambio es muy bonito, pero muy grande. Terminábamos el entrenamiento e íbamos a tomar algo con los compañeros. Recuerdo días que estábamos a las 18:00 (comíamos, jugábamos). En el Real Madrid, no hay tanta unión, yo lo hablaba con 'Luka' y con Lucas Vázquez, pude hacer menos cosas, pero yo soy una persona muy normal", concluye.