Fran García explica su salida del Madrid: "Se han gastado 50 millones en Carreras y 60 en Cucurella"

El Betis-Real Madrid de este viernes en La Cartuja permitirá a Fran García reencontrarse con el club en el que se formó y donde disputó más de 100 partidos oficiales. El lateral afronta una nueva etapa en el conjunto verdiblanco después de decidir que necesitaba un cambio para ganar protagonismo. En una entrevista concedida a 'AS', el defensa repasó los motivos de su salida y habló claro sobre la competencia que encontró en el Bernabéu.

Fran García reconoció que su situación en el Madrid empezó a complicarse con la llegada de nuevos laterales izquierdos. Aunque terminó la pasada temporada disputando partidos importantes, el escenario que se planteaba para este curso terminó de convencerle de que debía buscar una salida.

"Yo incluso termino la temporada jugando partidos importantes, pero es la sensación... Y ya este año, cuando se da pie a lo de Cucurella, me digo: somos cuatro laterales, no sé si voy a estar capacitado", explicó el jugador del Betis.

Pone el foco en los fichajes

La competencia ha aumentado con el fichaje de Álvaro Carreras y la incorporación de Marc Cucurella, mientras que Ferland Mendy sigue formando parte de la plantilla pese a estar lesionado. Para Fran García, las cantidades invertidas por el club blanco en su posición también podían marcar la jerarquía.

Cucurella, en una acción defensiva ante la Real Sociedad / Kiko Huesca / EFE

"Ferland está lesionado, pero vuelve a finales de año. Y además, es que se han gastado cincuenta millones en uno y sesenta en otro. Entiendo que la prioridad la van a tener esos jugadores", reconoció.

El lateral entendió que esas inversiones podían condicionar sus opciones de tener continuidad. Por eso, pese a que todavía tenía contrato con el Real Madrid, decidió que había llegado el momento de buscar un nuevo destino. "Quería salir del Real Madrid para tener más protagonismo. Aunque mi media de partidos allí no ha sido nada mala, pretendía tener otro rol", explicó.

Su objetivo era claro: quería dejar de pelear por minutos y convertirse en una pieza importante. "No soy un tío conformista, más bien me exijo demasiado. Quiero dar mi mejor versión, seguir creciendo, competir por ser primera espada", afirmó.

Ángel Haro, Manu Fajardo y el fichaje de Fran García / Pablo León

El Betis apareció entonces como el destino ideal. Después de 13 años en Madrid, Fran García apostó por un nuevo proyecto en el que encontró desde el primer momento el protagonismo que buscaba. "Tenía contrato y podía continuar en el Madrid, pero el Betis era ideal para seguir mi carrera", explicó.

Respalda el regreso de Mourinho

El lateral también valoró el regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid. Aunque no llegó a coincidir con el técnico portugués, cree que el club blanco ha elegido al entrenador adecuado para recuperar la estabilidad. "Pienso que no existía mejor recambio, es ideal", aseguró.

Fran García considera que la pasada temporada estuvo marcada por "demasiado revuelo" y que Mourinho tiene las características necesarias para volver a ordenar el vestuario madridista. "Si alguien puede encauzar el Madrid, el vestuario, la relación con la gente y sobre todo viniendo de la mano de los resultados, ese es Mourinho", sentenció.

Este viernes, Fran García se reencontrará con el equipo que le impulsó a la élite. Lo hará desde el otro lado y después de haber tomado una decisión marcada, en buena parte, por la competencia y por las grandes cantidades invertidas por el Madrid en su posición.