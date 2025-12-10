Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

REAL MADRID

Fran García, Carreras, Endrick y Carvajal: los partidos que se perderán con el Real Madrid tras las sanciones oficiales

El Comité de Disciplina confirmó los castigos para los cuatro jugadores blancos tras los incidentes ante el Celta

Alvaro Carreras ve la tarjeta roja y Xabi protesta al colegiado en el partido entre el Real Madrid y el Celta

Alvaro Carreras ve la tarjeta roja y Xabi protesta al colegiado en el partido entre el Real Madrid y el Celta / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Víctor González

Víctor González

El Real Madrid deberá cerrar el año en LaLiga sin cuatro de sus jugadores tras las sanciones confirmadas por el Comité de Disciplina. Fran García, Álvaro Carreras, Endrick y Dani Carvajal fueron castigados por los incidentes registrados tras la derrota ante el Celta, que asaltó el Santiago Bernabéu en la última jornada liguera, y ya se conoce en qué encuentros no podrán participar.

La resolución deja a Fran García fuera durante un partido, por lo que el lateral se perderá el duelo del próximo 14 de diciembre ante el Alavés (jornada 16). Quedará habilitado para el siguiente choque ante el Sevilla en el partido que cerrará el año liguero de los de Xabi Alonso.

Más complicada es la situación de Álvaro Carreras, Endrick y Dani Carvajal, a quienes el Comité ha impuesto dos partidos de suspensión. Los tres causarán baja en los dos últimos compromisos de LaLiga de 2025 antes del parón navideño ante los vitorianos y sevillanos (20 de diciembre), aunque en el caso del capitán no afectará ya que sigue recuperándose de su lesión en el sóleo de su pierna derecha tras el derbi madrileño.

El Madrid pierde así para la próxima jornada a los dos laterales zurdos de confianza del tolosarra, que tendrá que buscar alternativas en una plantilla muy tocada en defensa. Por lo que se refiere al brasileño, sin embargo, no afecta a un Xabi que no ha contado con el que fue el fichaje de futuro de la temporada pasada, dándole solo 11 minutos este curso ante el Valencia hace más de un mes.

¿Por qué las sanciones no afectan a la Copa del Rey?

El debut del Real Madrid en la Copa del Rey, ante el Talavera, no se verá condicionado por estas expulsiones. Según el reglamento disciplinario, las sanciones se cumplen en la misma competición donde se producen, salvo que el Comité determine lo contrario por tratarse de una falta muy grave, algo que no ocurre en este caso. Al tratarse de expulsiones y actitudes recogidas en un partido de LaLiga, las suspensiones se limitan exclusivamente al torneo liguero.

Así, los cuatro futbolistas sancionados sí podrán participar en el estreno copero (Carvajal no, por lesión), lo que permitirá a Xabi Alonso disponer de más recursos en un partido que se disputará entre los dos duelos ligueros afectados por las sanciones.

