Fran García no aguanta más… a Arbeloa

Fran García se quería ir del Real Madrid en el mercado de invierno, pero el club le ha cerrado la puerta, según la ‘Cadena Cope’. El canterano quería reunirse con Andoni Iraola en el Bournemouth, que le dirigió en su etapa en el Rayo Vallecano. Quiere tener la oportunidad de jugar, opción que Álvaro Arbeloa le ha negado a las primeras de cambio.

Sin oportunidades

El técnico madridista presumen de ADN, de cantera y de todo lo que tenga que ver con el color blanco, pero no demuestra el movimiento andando. Ha cortado las alas al canterano Fran García nada más llegar. Lo puso en su primer partido contra el Albacete en la Copa, lo quitó a los 64 minutos y ya no ha vuelto a aparecer en sus alineaciones.

Fran García celebra un gol / AP

Ha preferido poner antes a Camavinga que a él, entendiendo que Carreras estaba por delante y competía con Mendy, pero el francés está lesionado. Con Xabi Alonso tuvo más visibilidad. En los 34 partidos del Tolosarra al frente del equipo, el lateral había sido titular en 12 ocasiones y participado en 17 encuentros.

Arbeloa pasa de él

Arbeloa le ha dado con las puertas en las narices a las primeras de cambio. Han jugado más los del Castilla Cestero o David Jiménez que él. Fran es introvertido y se deja hasta la última gota de sudor en cada entrenamiento, pero no levanta la voz ni hace grupos de resistencia. Se cuida como lo demuestra que es el único defensa blanco que no se ha lesionado en las dos últimas temporadas.

Tiene 26 años y contrato hasta 2027, pero podría marcharse en verano si lo pide y el club le abre la puerta. También depende de que Iraola siga al frente del Bournemouth para jugar en la Premier League. Su situación no es fácil. Desde que llegó ha sido suplente. Ancelotti confió poco o nada en él; encajaba mejor en la pizarra de Xabi Alonso, pero la llegada de Arbeloa le empuja a buscar una salida.