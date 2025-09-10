Los fracasos provocan el hambre del Madrid

El Real Madrid ha revitalizado un proyecto que se había acomodado tras ganar la Champions y la Liga en la temporada anterior. Un equipo que solo le dio para ganar la Supercopa de Europa y la Intercontinental para poner colofón a 2024, pero que fracasó con el nuevo año perdiendo los cinco títulos a los que aspiraba. Lo peor no fue perder, lo peor fue la mala imagen futbolística que proyectó y que acabó con la etapa de Ancelotti en el Real Madrid.

Barça, Arsenal y PSG

Su gran verdugo en las competiciones domésticas fue el Barcelona, que le ganó la Supercopa de España, la Copa del Rey y la Liga derrotándole en los cuatro Clásicos que jugaron, y la mayoría de manera contundente y alguna humillante (0-4 en la Liga en el Bernabéu). El Arsenal lo apeó de la Champions en cuartos de final con más facilidad de la esperada (3-0 en Londres y 1-2 en Madrid); y ya con Xabi Alonso al frente, el PSG le pintó la cara en los cuartos de final del Mundial de Clubes (4-0).

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, momentos antes del partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Mallorca / EFE/Sergio Pérez

“Viniendo de dónde venimos todos tenemos ganas de hacer un buen año”, reconocía Xabi Alonso para expresar el hambre que palpa en el vestuario. Un equipo hecho para ganar que defraudó por su juego y que el tolosarra intenta revertir con un cambio total de estilo. Es pronto para saber hasta dónde puede llegar este nuevo proyecto reforzado con los fichajes de Huijsen, Alexander Arnold, Carreras, Mastantuono y los canteranos Gonzalo y Asencio como refuerzos, pero algo sí está cambiando.

Mundial y la revancha

“Creo que aprendimos mucho la temporada pasada, pero es hora de demostrar lo aprendido. Claro que eso llevará tiempo. Esta temporada es muy importante para el club, pero también nos acercamos al Mundial, así que es importante para todos los jugadores que quieran llegar allí, incluyéndome a mí”, decía Mbappé hace unos días, descubriendo esas ganas de revancha en la que, además de títulos, el propósito es mejorar la mala imagen de la temporada pasada y con el Mundial como excusa para rendir al máximo.

Mbappé, con la selección francesa / CLEMENS BILAN / EFE

Este remodelado Real Madrid ha empezado bien, sin alardes, en un arranque sin el tiempo ideal de preparación, pero en el que está demostrando querer revertir una situación que no refleja el potencial que tiene la plantilla. “Se da todo lo necesario para hacer grandes cosas”, agregaba Mbappé, que ya lidera al equipo.

Xabi Alonso tiene a favor el propósito de enmienda de unos jugadores conscientes de que se acomodaron demasiado, y que ahora necesitan reivindicarse en año de Mundial, algo que también ayuda.