Un fracaso Mundial que deja en evidencia la política de fichajes de Florentino

Es muy fácil disparar al pianista, al camarero o al que está en la puerta del bar cuidando de los caballos. Porque, en Madrid, los tiros metafóricos (o sea, las críticas) van en cualquier dirección menos en la del único responsable.

Ver cargar a la prensa madrileña y madridista contra Luis De la Fuente porque no se ha llevado al Mundial a Dean Huijsen, a quien los propios periodistas merengues han destrozado por su bajo rendimiento, o a Dani Carvajal, que ha terminado siendo el suplente del suplente en el Real Madrid, es una cortina de humo, de primero de curso de distracción. Los dos no jugaron ni un minuto en Múnich, en el partido más importante de la temporada para su equipo. Sí, aquel día no sirvieron para Arbeloa, ¿por qué sí lo serían ahora para la selección española?

Carvajal, fuera del Real Madrid y de la selección española / X

Curioso que se cargue contra un seleccionador que, si ha castigado a un club, este es al Barça. Los hechos están ahí. La lesión de gravedad de Gavi en un partido intrascendente en el que nunca tendría que haber jugado o la gestión nefasta con Lamine Yamal, en la que el club culé tuvo que tomar cartas en el asunto para que sus molestias no empeoraran.

La cuestión es de fondo. De momento, tres de los cuatro fichajes que realizó el último verano Florentino Pérez no han sido convocados por sus respectivos seleccionadores: los españoles Dean Huijsen y Álvaro Carreras y el inglés Trent Alexander-Arnold, ninguneado por un Thomas Tuchel valiente y a quien no le ha temblado el pulso. El único que aún mantiene esperanzas mundialistas es Franco Mastantuono, a pesar del naufragio futbolístico de su primera temporada en Madrid. Scaloni va al límite para dar la lista de los 26 a causa de la plaga de lesiones que sufren sus internacionales. Si acaba siendo llamado, su rol será residual.

Mastantuono no ha cumplido las expectativas en el Madrid / EFE

El último verano, Florentino invirtió 186,5 millones de euros en cuatro futbolistas que no han marcado nunca las diferencias. Si su aportación hubiera sido otra, lo más seguro es que el Madrid no hubiera terminado la temporada sin títulos.

La planificación ha sido un desastre y quien pagó el pato fue Xabi Alonso, empujado hacia fuera del club por la mitad del vestuario ante la inmovilidad cómplice de Florentino. Las consecuencias de la guerra civil las han pagado los merengues durante todo el año.

Baño del Barça a Madrid en la política de fichajes

Las comparaciones con el Barça dejan en muy mal lugar al Ser Superior, que es el verdadero y único director deportivo en el Bernabéu. Con un presupuesto limitadísimo para ir al mercado, Deco tuvo el acierto histórico de pagar la cláusula de rescisión de Joan García de 25 millones de euros y avanzar el debate de la sucesión de Ter Stegen. El portero de Sallent ha terminado la temporada campeón y con el Trofeo Zamora en el bolsillo. Ha sido fundamental en el Barça y, por eso, estará en el Mundial.

Deco suma aciertos en el Barça / Archivo

Lo de Rashford es de un mérito tremendo. Cedido por el United, ha participado en 28 goles: 14 firmados por él y otras 14 asistencias. Ahora, Deco se plantea sentarse con los Red Devils para tenerlo en propiedad.

La guinda es Roony Bardghji, que es cierto que no estará en la Copa del Mundo, pero que ya ha alcanzado un valor de mercado de 15 ‘kilos’ cuando se pagaron solo 2,5. Deco ha dado una lección de cómo se puede mejorar una plantilla campeona maximizando un presupuesto limitadísimo.