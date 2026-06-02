Fracaso mundial de 185,7 millones de euros en el Real Madrid

El Real Madrid cerró el último mercado de verano con una inversión cercana a los 185,7 millones de euros en cuatro fichajes llamados a reforzar el proyecto de presente y futuro. Sin embargo, el primer gran examen deja una conclusión difícil de maquillar: ninguno de ellos disputará el Mundial con sus selecciones, una foto incómoda para una planificación que buscaba impacto inmediato.

El caso de Trent Alexander-Arnold era, en parte, previsible. El lateral inglés ya había perdido protagonismo en las últimas convocatorias de Inglaterra, hasta el punto de que Thomas Tuchel no contaba con él de forma habitual. Su rendimiento en el Real Madrid ha sido discreto, pero su caída en la selección no arranca aquí: en los últimos tiempos en el Liverpool ya había dejado de ser indiscutible. Aun así, su ausencia en una gran cita internacional refuerza la sensación de que no ha habido un salto competitivo tras su llegada al Bernabéu.

Trente y Bellingham no cuentan para Tuchel en la selección inglesa / Barbeiro Sport, Fontuberta EFE

Más llamativo es lo de Dean Huijsen. El central era uno de los nombres marcados en rojo por Luis de la Fuente, que ya lo había citado antes incluso de aterrizar en el Real Madrid. Era fijo en las listas y una de las apuestas de futuro más claras de la selección española. Sin embargo, su primera temporada en el club blanco ha ido claramente a peor: menos continuidad, más dudas y un rendimiento irregular que ha acabado con su ausencia en la convocatoria definitiva. Un frenazo importante en su progresión justo cuando debía consolidarse.

El caso de Franco Mastantuono es el que más ruido genera en Argentina. Durante años fue señalado como una de las grandes joyas del fútbol argentino, hasta el punto de llegar a vestir el ‘10’ en ausencia de Leo Messi. Pero su paso al Real Madrid no ha respondido a las expectativas: poca incidencia, rendimiento muy por debajo de lo esperado y pérdida de peso en la rotación. En la última convocatoria ya entró como reserva y finalmente se ha quedado fuera del Mundial. A sus 18 años un palo muy duro tras una temporada que lo obligará a salir cedido, síntoma de que su adaptación no ha sido la esperada.

Leo Messi y Franco Mastantuono, en una concentración de la selección de Argentina. / AFA

Por último, Álvaro Carreras tampoco estará en la cita mundialista. El lateral izquierdo no había debutado aún con la selección española por el fuerte overbooking en su posición, pero su llegada al Real Madrid tampoco ha servido para elevar su candidatura. Y sus últimos meses incluso menos.

El resultado final es un retrato poco habitual para un club de este nivel: cuatro fichajes, una inversión de 185,7 millones y ningún representante en el mayor escaparate del fútbol mundial. Así como tampoco tienen representación en la selección española. Más allá de las circunstancias individuales, el conjunto deja una sensación evidente: el impacto inmediato del nuevo proyecto ha sido nulo.