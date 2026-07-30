Fracaso deportivo, récord de gastos: la receta del Real Madrid contra los 'nadapletes'

Florentino Pérez siempre lo ha tenido claro. Desde que asumió por primera vez la presidencia del Real Madrid en el año 2000, los fichajes han sido importantes. Más si cabe después de temporadas sin títulos o con conquistas menores, tal y como ha sucedido en las dos últimas campañas. La política de fichajes permite regenerar temporalmente la fe del madridismo y exhibir músculo en el mercado. Apariencia y sensación de revolución, aunque no necesariamente todos los movimientos respondan a necesidades deportivas específicas.

El fracaso de Hazard en el verano de más gasto

Si se cumplen las previsiones, el Real Madrid completará este verano el segundo mercado con mayor inversión de su historia. Hasta el momento, las compras confirmadas de Cucurella y Dumfries dejan la cuenta en 75 millones. Habrá que sumarles los 130 en los que puede cerrarse la operación de Yan Diomande, camino de ser el fichaje más caro en la historia del club junto a Jude Bellingham.

También los 60 millones en los que empieza a tasarse la hipotética incorporación de Rodri desde el Manchester City. Con estos dos movimientos, solo restaría, si se producen las salidas adecuadas, el fichaje de otro central. En cualquier supuesto (265 millones sin contar este último fichaje), el tope lo seguirá marcando la temporada 2019/2020, cuando el Real Madrid gastó 361,3 millones repartidos entre Hazard (120,8 millones), Jovic (63), Militao (50), Mendy (48), Rodrygo (45) o Reinier (30, aunque fichado en enero).

Florentino con Hazard, el fichaje más caro en la historia del Real Madrid / EFE

En la lista hay sonados fracasos como los de Hazard o Jovic y jugadores como Militao, Rodrygo o Mendy que, antes de las lesiones, tuvieron un buen rendimiento deportivo. ¿Qué pasó en la temporada 2018/2019? El Real Madrid fracasó estrepitosamente. Empezó la temporada con Lopetegui, después de que la selección le despidiese antes del Mundial de Rusia por este movimiento. Le siguió Solari y terminó volviendo Zidane. La única cosecha fue el Mundial de Clubes, que por aquel entonces tenía un formato reducido.

En el siguiente curso 2019/2020, el Real Madrid ganó la Liga (y la Supercopa), pero a la siguiente terminó sin títulos. Fue un giro de timón que no funcionó. La clave de los mercados del Real Madrid está en el rendimiento inmediato, como el que busca con el mercado actual, pero también busca agitar el avispero para aumentar la competencia y, de paso, soltar lastre. No necesariamente los pasos se producen de la manera esperada. En el la ventana en curso, el club quiere fichar para presionar hacia la puerta de salida a los descartes.

La respuesta al Barça de Guardiola

Diez años antes, en la campaña 2009/2010, que supuso el regreso de Florentino Pérez a la presidencia, tras el galacticidio, el Real Madrid gastó 258,5 millones. Fue el año de la llegada de Cristiano Ronaldo por 94 millones, una operación que Ramón Calderón se atribuye por haberla encauzado. Aunque su presentación se produjese con Florentino ya de regreso a la presidencia. Aquel año también vendrían Kaká (67 millones), Benzema (35), Xabi Alonso (34,5) o Raúl Albiol (15). Fue la respuesta a la hegemonía del Barça de Guardiola.

Cristiano, en su presentación con el Real Madrid / X

Aquella fuerte inversión no tuvo impacto repentino. Al revés, con Pellegrini se quedó en blanco en la 2009/2010, mientras que los blaugranas siguieron ganando. En Champions, el Barça cayó en semifinales ante el Inter de Mourinho y ahí Florentino, dentro de la acción-reacción con el rival, decidió echarle el lazo al portugués. El mismo profesional que ha recurrido 16 años después para frenar, de nuevo, la tendencia del Barça de Lamine y Flick, como efigies del equipo que ha recuperado en mando de la Liga.

El tercer mercado de mayor gasto en la historia del Real Madrid fue el pasado, cuando gastó 185,7 millones después de una temporada en la que solo recogió los restos de lo sembrado en la anterior. Aunque como en ejemplos anteriores, fichajes con alto coste no necesariamente conllevan soluciones. Mastantuono (63,2), Huijsen (62,5), Carreras (50) y Trent (10) fueron las incorporaciones. La campaña terminó con derrotas en todas las competiciones y un baile en el banquillo que ha terminado con la incorporación de Mourinho para frenar una preocupante sequía. La receta contra la misma, gasto en fichajes. Como tras cada crisis.