El fracaso de las cuatro grandes estrellas del Real Madrid

La plantilla del Real Madrid es rica en recursos individuales. Cuatro de sus estrellas están entre los seis jugadores más valiosos de la Liga junto a Lamine Yamal (200 M€) y Pedri (150), pero ninguno ha estado a la altura para guiar a su equipo a cotas más altas. Y lo han hecho por segunda temporada consecutiva para decepción del madridismo.

Mbappé y Vinícius

Kylian Mbappé (200), Vinícius (150), Jude Bellingham (140) y Fede Valverde (120) han sido protagonistas negativos por su irregular rendimiento o por estar inmersos en conflictos internos que han perjudicado al equipo cuando eran ellos los que tenían que dar ejemplo. El valor de mercado que suman juntos es de 610 M€, que no corresponden ni de lejos al rendimiento de esta temporada.

Alguno se refugia en lograr datos estratosféricos como los 41 goles marcados por Mbappé. Sin embargo, el francés no hace equipo. Es un verso libre sobre el campo, que se aleja de sus compañeros. A eso suma sus escarceos extradeportivos, con lesiones y apariciones aparentemente interesadas cuestionan su compromiso. La afición le ha tomado la matrícula y o cambia su filosofía de juego, o exigirán que se vaya. La petición ‘Fuera Kylian Mbappé’ supera los 60 millones de firmas en plena crisis del Real Madrid.

Bellingham, Mbappé y Vinicius en plena celebracion / EFE/JUANJO MARTIN

A Vinícius le queda un año de contrato y ha querido demostrar que merece que el club le pague lo que demanda e igualar en ingresos a Mbappé. Una renovación que sigue en al aire pese al interés de Florentino Pérez de que siga. Su temporada ha sido aceptable, pero se ha salido del tiesto al capitanear la revuelta contra Xabi Alonso. Fue el principio del fin de la paz en el vestuario. Las rebeliones se han multiplicado desde aquel incidente en el Clásico protagonizado por el brasileño y que acabó con la destitución del técnico meses después.

Bellingham y Valverde

Bellingham ha hecho una mala temporada. Se puede escudar en que la empezó lesionado, pero ha estado muy por debajo de su nivel en los 37 partidos en los que ha participado. No ha respondido a lo que se esperaba de él, incluso Güler le ha superado claramente. A eso añade que se alió con Vinícius contra Xabi, ayudándole a destruir la armonía de la caseta. Su bajón ha sido detectado incluso por Tuchel, seleccionador inglés, que ha dejado de contar con él como fijo en el once de los ‘tres leones’.

Valverde ha hecho una de las peores temporadas desde que está en el Real Madrid. Ha aparecido y desaparecido de forma constante. Su actitud tampoco le ha ayudado cuando los entrenadores recurrieron a él por su versatilidad para utilizarlo en posiciones que no son la suya. Es el más veterano del equipo, compartió vestuario con la vieja guardia ya desaparecida, pero parece no haber aprendido nada. Su rifi-rafe con Tchouameni es el epílogo a un mal año del uruguayo.