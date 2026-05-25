La fracasada 'españolización' del Real Madrid: "Pedro León y Sergio Canales son promesas reales"

La “españolización” del Real Madrid es una vieja promesa que ha vuelto a resonar con la inédita situación que ha dejado la convocatoria de Luis de la Fuente para el Mundial, en la que, por primera vez en la historia del combinado español para una cita de este calado, no hay madridistas. Es la consecuencia de la apuesta por capital extranjero salvo jugadores puntuales como Carvajal, quien se despedía este domingo, simbolizando el fin de una era.

Riquelme pide la "españolización" que prometió Florentino

Enrique Riquelme, candidato a la presidente del Real Madrid, ha enarbolado en sus primeras intervenciones la misma bandera que en su día tomó Florentino. “Si los socios deciden, cambiar esa parte y vamos a devolver a la selección española a esas estrellas que nos puedan hacer sentir orgullosos a los españoles en esa convocatoria”, aseguró el presidente de Cox en la inauguración de su sede. Una promesa acompañada de otras como la apuesta por la cantera o el refuerzo del fútbol femenino.

Javier Vendrell Camacho

No es nuevo. Lo sabe bien el actual presidente, Florentino, y su rival en las urnas. “Vamos a españolizar el Real Madrid”, aseguraba en 2009 después de tomar posesión. Lo hizo en un contexto de pujanza de la selección, con la reciente conquista de la Eurocopa. En el sentir del aficionado blanco estaban jugadores como Villa o Silva, que nunca llegaron a vestir de blanco.

“Pedro León (que acaba de retirarse) y Sergio Canales (podría tener un último baile en 'su' Racing) son promesas reales de nuestro fútbol que se incorporan al proceso de españolización que deseamos y que comenzamos el año pasado”, pronunciaba en 2010 Florentino ante la Asamblea General Ordinaria del Real Madrid. Todavía faltaban cuatro años para que ganase la tan ansiada Décima. La segunda en su mandato.

Pedro León, con el Getafe. / Agencias

De la misma hicieron parte algunos de aquellos hombres que formaron parte de una “españolización” que terminó disolviéndose en el tiempo. En aquel verano de hace 15 años llegaron hombres como Albiol, Granero, Arbeloa o Xabi Alonso, aunque solo los dos últimos consiguieron hacerse fuertes en los onces iniciales.

En los cursos siguientes aparecerían nombres como los citados en aquel discurso de 2010 que envejecería peor de lo que le hubiera gustado al presidente. El Real Madrid se hizo con Canales, Pedro León y Callejón, en un movimiento de renovación que apostaba por el producto interior, justo al revés que en la ola reciente, donde, con Juni Calafat al frente de la caza de talentos, se apostó por el mercado brasileño (Rodrygo, Vinicius...) o europeo (Tchouaméni, Camavinga…).

Sergio Canales durante un partido de la Liga MX con Rayados de Monterrey / EFE

Canales era una gran apuesta que no funcionó. Como tampoco lo hizo Illarramendi tiempo después. El tiempo ha ido dejando a la Quinta del Buitre como la gran hornada propia que sostuvo a un Real Madrid que, pese a ser alabado por su juego, estuvo tres décadas sin tocar una Champions. De ahí que la promesa “españolizadora” ha sido un placebo para un sector del madridismo.

'La Fábrica' de éxitos, un ente independiente

El que entiende una apuesta prioritaria por Gonzalo frente a fichajes como Mastantuono. Con todo, en la mayoría domina el sentimiento ‘Galáctico’ de tener a los mejores jugadores en el Madrid, vengan de donde vengan. De ahí las llegadas de Mbappé o Bellingham, a los que un nuevo entrenador intentará coordinar con Vinicius y otras estrellas foráneas.

El elegido por Florentino para encarnar tal misión es José Mourinho. De nuevo, un entrenador sin pasaporte español. Como tampoco lo tuvieron los últimos entrenadores que triunfaron en Chamartín: Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti. Ni siquiera las llegadas de Huijsen y Carreras en verano cambiaron el sentido de la apuesta. El central no ha respondido a las expectativas y el lateral no ha llegado a pasar de la sub-21.

Daniel Carvajal y David Alaba celebran el gol de Gonzalo Garcia ante el Athletic / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Contra el Bayern, en el partido más importante de la temporada, Arbeloa se la jugó sin ningún jugador seleccionable por España. En ciertos sectores del Real Madrid existe la falta de identificación con el cuadro de Luis de la Fuente por la falta de representantes que sienten como ‘propios’.

Contrasta con el apego que ha generado la cantera en un año de absoluta sequía del primer equipo. El Castilla, con suspense federativo, jugará los playoffs de ascenso a Segunda, una categoría en la que no juega desde la 2013/2014. El Juvenil ha firmado un triplete tras la consecución de la Copa de Campeones, pero La Fábrica sigue siendo un ente independiente en Valdebebas, donde la “españolización” solo es una promesa recurrente.