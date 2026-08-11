Fortuna para el Real Madrid y un coco para la Real Sociedad en la Champions

El sorteo de la tercera ronda previa de la Champions femenina ha dejado sensaciones muy diferentes para los dos representantes españoles que todavía buscan su billete para la fase de liga. El Real Madrid puede darse por satisfecho, mientras que la Real Sociedad ha tenido la peor suerte posible.

El conjunto blanco se medirá al Ajax, un rival de entidad, pero, sobre el papel, algo más asequible que alguno de los otros nombres que podían aparecer en el camino. La Real Sociedad, en cambio, tendrá que superar al Chelsea, uno de los grandes pesos pesados del fútbol femenino europeo, si quiere estar entre los nueve equipos que accederán a la fase de liga.

La ida se disputará el 26 de agosto y la vuelta, el 2 de septiembre. Los ganadores conseguirán el billete para la fase de liga de la máxima competición continental, mientras que los perdedores tendrán una segunda oportunidad en la segunda ronda de clasificación de la Copa de Europa.

El Madrid esquiva al St. Pölten

El Real Madrid afrontará una eliminatoria que, dentro de las posibilidades del sorteo, puede considerarse favorable. El rival será el Ajax, esquivando así al Inter de Milán, Eintracht y el SKN St. Pölten austríaco, el mejor colocado en el ranking UEFA. Las holandesas llegan a esta ronda después de eliminar al Brøndby danés (2-0) y al Rangers escocés (2-1), este último en Glasgow gracias a un gol de penalti de Sherida Spitse en el tiempo añadido.

El primer partido se disputará en Ámsterdam y la eliminatoria se decidirá en el Alfredo Di Stéfano. Un escenario que el conjunto madridista considera positivo.

Además, será una eliminatoria especial para Lotte Keukelaar. La jugadora del Real Madrid se reencontrará con su antiguo equipo y con la que fue su afición en el encuentro de ida.

El Ajax, eso sí, ha sufrido varios cambios durante el verano. El conjunto neerlandés ha perdido por finalización de contrato a Deau den Turk, Ilayah Dostmohamed y Lois Niënhuis, mientras que la joven defensa Renee van Asten ha abandonado el club para fichar por el FC Barcelona.

La Real Sociedad se cruza con el Chelsea

Mucho peor parado ha salido el otro representante español. La Real Sociedad se enfrentará al Chelsea, precisamente el rival que nadie quería encontrarse en esta ronda. Las otras opciones eran el Wolfsburgo, el PSG y la Juventus.

Las donostiarras, terceras en la pasada Liga F, afrontan así un reto mayúsculo en su regreso a Europa, aunque disputarán la ida en Londres y tendrán la oportunidad de cerrarlo en casa.

El Chelsea es uno de los grandes dominadores del fútbol femenino inglés y europeo. En las últimas temporadas se ha convertido en un habitual de las rondas decisivas de la Champions y cuenta con una plantilla repleta de futbolistas de primer nivel.

Además, el equipo londinense tiene un marcado acento blaugrana. Una de ellas es Lucy Bronze, que llegó al Chelsea procedente del Barça en 2024 y acaba de ampliar su contrato hasta el verano de 2027. La defensa inglesa ha sido una pieza importante del conjunto londinense y suma ya 56 partidos con las 'blues'.

También estará Keira Walsh, que abandonó el Barcelona en 2025 para incorporarse al Chelsea. La centrocampista inglesa continúa en la plantilla y lucirá el dorsal 21 durante la temporada 2026/27. La tercera es Giulia Dragoni. La joven centrocampista italiana dejó atrás su etapa como blaugrana para incorporarse definitivamente al Chelsea este verano. Ahora será la Real Sociedad quien intente frenar a las inglesas.