El golpe de pizarra de Arbeloa para un escenario límite

La ausencia de Aurélien Tchouaméni abre una encrucijada en el centro del campo del Real Madrid de cara al partido de vuelta ante el Bayern de Múnich (miércoles, 21:00 horas). La tarjeta amarilla vista en la ida deja fuera a un futbolista que se ha convertido en imprescindible, un pilar construido a base de entrega, equilibrio y fiabilidad táctica. No es casualidad: es el segundo jugador de campo con más minutos de la plantilla, solo por detrás de Federico Valverde. Esta baja plantea un dilema para Álvaro Arbeloa, que pierde a un perfil actualmente insustituible dentro de la plantilla. La estructura del centro del campo, clave en una eliminatoria de este calibre, queda en el aire.

La alternativa natural, bajo sospecha

El relevo más lógico apunta a Eduardo Camavinga, tanto por jerarquía como por rol dentro del equipo. Sin embargo, su momento genera dudas. Su rendimiento irregular, acentuado por los malos partido recientes ante el Mallorca y el Girona, pone en cuestión su fiabilidad para una cita de máxima exigencia. Además, el contexto personal del jugador tampoco ayuda. Su nombre sondea un posible traspaso en el próximo mercado de verano y, en su selección, empieza a ser discutido de cara al Mundial. Todo ello añade presión a una posible titularidad que, sobre el papel, parecía incuestionable. En estos momentos el madridismo tiene la lupa encima de cada jugador y no pasa una por alto.

Eduardo Camavinga, jugador del Real Madrid, disputa un balón con Pablo Torre, del Mallorca. / MIQUEL A. BORRÀS / EFE

El 'salvavidas' Valverde

Otra alternativa que gana fuerza es la de retrasar a Federico Valverde a la posición de Tchouaméni. El uruguayo ha demostrado una polivalencia total, rindiendo en prácticamente todas las posiciones en las que ha sido utilizado. Sin embargo, su ubicación ideal parece estar más cerca de la banda derecha, donde puede explotar su recorrido, ayudar constantemente a Trent y ofrecer una salida en amplitud con balón. Aun así, en situaciones límite como esta, su adaptación al ‘6’ se presenta como una solución viable para equilibrar al equipo.

MADRID, 07/04/2026.- El centrocampista uruguayo del Real Madrid Fede Valverde (i) en acción durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan este martes Real Madrid y Bayern Munich en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/ Juanjo Martín / JUANJO MARTÍN / EFE

Bellingham, como sostén del juego

Con Jude Bellingham operativo, el inglés estará en el once con total seguridad. En el partido de ida, el Real Madrid vivió largos tramos persiguiendo el balón. Aunque no sufrió en exceso, cada recuperación se traducía en posesiones efímeras, con un equipo incapaz de dar continuidad al juego que le quemaba el balón. Ahí emerge la figura de Bellingham. Su capacidad para proteger el balón, pausar el juego y enlazar varios pases será clave para que el equipo respire. Además, su llegada desde segunda línea —su característico rol de 'Bellingol'— se antoja decisiva en ataque. En la ida, el Madrid alcanzaba con facilidad tres cuartos de campo, pero carecía de presencia por delante del balón o dentro del área para culminar las jugadas.

Sin Tchouaméni, el Real Madrid afronta un auténtico desorden en la sala de máquinas. Entre la lógica apuesta por Camavinga, el liderazgo necesario de Bellingham y la polivalencia de Valverde, el cuerpo técnico deberá encontrar la fórmula adecuada para sostener al equipo en una noche decisiva. Con un Thiago que aparentemente esperará su momento desde el banquillo con el regreso del inglés.

Aurelien Tchouaméni junto a Harry Kane en el Real Madrid-Bayern Múnich de cuartos de final de la Liga de Campeones 25-26 / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid ofreció motivos para no darle por eliminado pese a que le quede visitar el Allianz Arena, los blancos tuvieron numerosas ocasiones frente a la portería de Neuer y raramente las suelen desperdiciar. Pero sus opciones pasan por evitar errores propios, justo lo que ha ido aprovechando en su cosecha insólita de Champions. Catalogadas en público como “regalos” por el propio Rüdiger. Pasar a semifinales de la Champions, — y más en este lado del cuadro — está muy caro, pero cuando quieres ganar la orejona, obstáculos como este Bayern de Kompany son los que hay que batir por el camino.