La fórmula Arbeloa se rompe en un momento clave

El Real Madrid ha destacado en las últimas temporadas por su solvencia defensiva. No encajar goles es un trabajo de equipo, no solo de los zagueros como predicaba Ancelotti. El italiano insistía en que era una de las claves para llegar lejos, pero dejó de funcionarle en su última temporada. Xabi Alonso consiguió cerrar filas, pero con Arbeloa esa máxima ha dejado de funcionar.

El peor de tres

El Madrid es un coladero defensivo en esta nueva etapa del técnico salmantino. Con él, los blancos han encajado 24 goles en 20 partidos, lo que supone un porcentaje positivo entre goles a favor y en contra de +0,95 por partido. Un dato inferior al que obtuvo Xabi Alonso, que llegó al +1 entre los marcados, 72, y los encajados, 38, en los 34 partidos que dirigió a los blancos.

Ancelotti supera a los dos con sus datos del año pasado. Y también, en el cómputo global de sus seis temporadas en dos etapas. La temporada pasada el equipo acabó el curso con un +1,01 entre lo goles marcados, 137, y los recibidos, 74, en 62 partidos. Y en el global de sus años en el equipo su coeficiente alcanza el +1,37 a favor: 836 marcados y 339 encajados en 351 partidos dirigidos.

El once del Madrid que perdió 1-2 ante el el Bayern / EP

Arbeloa ha dirigido 20 partidos esta temporada, en los que el Madrid ha dejado la puerta en blanco en cinco ocasiones, uno cada cuatro encuentros. Los datos de Xabi Alonso son bastante mejores que los de su amigo Álvaro: encajó goles cada 2,8 partidos. Dejó la portería a cero en 10 de los 28 encuentros que aguantó en el banquillo este curso.

Racha negativa

Los datos reflejan la respuesta defensiva como equipo del Real Madrid. Arbeloa suma la peor estadística de los tres entrenadores de las dos últimas temporadas, y lo hace en un momento crítico. La Liga es un objetivo prácticamente inalcanzable, está a 9 puntos del Barcelona con 21 en juego; y en la Champions, el futuro pasa por remontar en Múnich el 2-1 del Santiago Bernabéu.

La confirmación de la caída defensiva blanca como colectivo es que ha encajado goles en los once últimos partidos salvo en uno, el 3-0 ante el Manchester City. Once partidos de los que ha perdido cuatro y ha empatado otro, lo que le ha dejado sin Liga y le asoma al precipicio en Europa.