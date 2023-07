Así se forjó la "traición" de Vinicius al Barça

"Llevábamos tres años trabajando el fichaje y sus agentes nos traicionaron en el último momento", ha recordado André Cury "Vinicius me dijo que era culé. Lloró con el 6-1 del Barça al PSG. Me lo dijo él, no lo sé por otras personas", ha añadido

Además de valorar el fichaje de Vitor Roque por el FC Barcelona y opinar sobre la decisión de Neymar de abandonar el Camp Nou en verano de 2017, André Cury también recordó la "traición" de Vinicius al club azulgrana antes de firmar con el Real Madrid. El exojeador de la entidad culé en Brasil aseguró en 'El Larguero' de la 'Cadena SER' que trabajó "tres años" el fichaje del extremo brasileño, pero "sus agentes nos traicionaron en el último momento".

"Lo teníamos todo arreglado, pero el Real Madrid se enteró de que Vinicius estaba en Barcelona y le invitaron a ir a Madrid. Allí ni le conocían. Vinicius se fue al Madrid porque así lo eligieron sus agentes. Llevábamos tres años trabajando el fichaje y sus agentes nos traicionaron en el último momento. Vinicius me dijo que era culé. Lloró con el 6-1 del Barça al PSG. Me lo dijo él, no lo sé por otras personas", comentó, contundente, Cury.

El representante de Vitor Roque también reconoció que "cuando Vinicius nos traicionó, fuimos a por Rodrygo", que para él es un jugador "más completo". "Negociamos con el Santos por él, pero no cerramos el acuerdo y el Madrid llegó con mucha más fuerza económica. El padre de Rodrygo me dijo que si los clubes arreglaban el traspaso, él se iría al Barça por menos dinero", recordó.