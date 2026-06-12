Florentino vuelve a recurrir al pasado: así han sido sus segundas partes

A Florentino Pérez le ha ido mejor en las segundas partes desde que es presidente del Real Madrid. Y lo ha hecho tanto en las dos etapas de mandato como con los entrenadores con los que ha repetido. Ha tenido 15 técnicos en los 26 años que lleva presidiendo el club, y tres han doblado su estancia al frente del equipo: Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane y ahora José Mourinho.

29 títulos de los 37 de Florentino

El dirigente madridista ha ganado 37 títulos de fútbol en los 26 años de mandato, y 29 de ellos se los dieron esos tres entrenadores: Ancelotti ganó 15; Zidane, 11 y Mourinho 3. El italiano sumó tres en su primera etapa, como Mourinho, para engordar sus cifras hasta los 15 en la segunda y superar a Miguel Muñoz, 14, en el ránking de entrenadores blancos más laureados.

Zidane triunfó en su primera aparición tras relevar a Rafa Benítez a mitad de la temporada 15-16. Ganó 9 títulos batiendo el récord de Champions consecutivas, tres. En su segunda etapa también llegó como relevo de Lopetegui y Solari para cerrar el curso 18-19 y aguantar hasta 2021, tiempo en el que sumó otros dos títulos a su palmarés particular.

Florentino Pérez a Ancelotti, el entrenador que más títulos le ha dado / Realmadrid.com

Mourinho fue el primero de los tres en hacerse cargo del equipo (de 2010 a 2013). Regresa trece años después con la ilusión de seguir los pasos de Ancelotti, su sucesor (primera etapa de 2013-2015 y segunda, 2021-2025), y de Zidane (2015-2018 y 2019-2021), con Benítez entre medias. Completan la lista de técnicos que ganaron títulos en la era Florentino Pérez, Vicente del Bosque, con seis, Carlos Queiroz y Santiago Solari, uno cada uno, .

Títulos por partidos dirigidos

El entrenador italiano ha dirigido al Real Madrid 353 partidos, ganando un título cada 23,5 partidos; Zidane lo hizo en 263 ocasiones, con un trofeo cada 23,9 encuentros y Mourinho dirigió 178 partidos, ganando uno cada 59,3 compromisos. Datos que reflejan la efectividad de todos ellos al frente del Real Madrid desde hace 16 temporadas.

El técnico portugués, a diferencia de sus dos compañeros de viaje, se encontrará con un equipo completamente diferente al que dirigió en su primera etapa. De hecho, está configurando una plantilla que se acople a sus deseos. Zidane, por el contrario, dirigió a la misma plantilla en las cuatro temporadas y media que estuvo con algunos retoques; mientras que Ancelotti se reencontró con una pequeña representación de jugadores en su segundo periodo: Carvajal, Modric, Kroos o Nacho.