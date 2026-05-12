Florentino vuelve a atizar al Barça por Negreira: "Es el mayor escándalo de la historia, presentaremos un dossier de 500 páginas ante la UEFA"

Surrealista. Florentino Pérez se sentó ante los medios de comunicación, a priori, para hacer una reflexión acerca del momento que vive el Real Madrid. Pero es que el presidente, más allá de empezar anunciando que no va a dimitir y que convocará elecciones, tenía una serie de hojas de papel en las que fue disparando con bala. No se salvaron periodistas (con mención especial a ABC y Vocento) ni, lógicamente, el FC Barcelona.

Tardó unos 13 minutos Florentino en citar el caso Negreira. La pelea Tchouaméni-Valverde, la inoperancia de Valverde, el hecho de que el jugador mejor pagado del mundo como Mbappé se ría de la entidad, el rendimiento pésimo de Bellingham. Hay mil males que afectan a la Casa Blanca, pero el presidente madridista hizo referencia a los pagos que realizó el FC Barcelona durante varios años al exvicepresidente del CTA.

Florentino recurre de nuevo a Negreira: presentará un dosier 'inmediato' a la UEFA / Real Madrid TV

"Hace tres años nos enteramos del Caso Negreira. El mayor escándalo de la historia. Han durado dos décadas pagando, pero es que esta tercera década son los mismos árbitros. Presentaremos un dossier importante a la UEFA para que ataje de raiz y resuelva el caso por el bien del fútbol mundial", dijo Pérez.

Florentino Pérez, en una imagen de archivo / EFE

Es una de las mayores cruzadas de los últimos tiempos del máximo mandatario del club, sobre todo desde que los éxitos deportivos brillan por su ausencia en el primer equipo madridista. También hubo para la Liga, Tebas y un sector, según él, "antimadridista".

La Liga

Durante la comparecencia fue volviendo al mismo tema: "Por supuesto a nuestro enemigo de siempre, LaLiga. Vamos a luchar. Yo lucho contra todos. La corrupción sistémica que hay del Caso Negreira. ¿Cómo que hay que olvidar? Estamos haciendo un dossier de 500 páginas que enviaré a la UEFA cuando acabe la competición. Ya hablé con ellos. No hay precedente así en el fútbol mundial en la historia. Es el mayor caso de corrupción de la historia. Yo lucho contra todos".

El 'peak' del surrealismo en la rueda de prensa de Florentino: "Me voy a dar de baja del ABC..." / Real Madrid TV

Acerca de su frase de hace un par de años sobre que "hay que ayudar al Barça", Florentino dejó otra perla: " Eso fue mucho antes. Del caso Negreira nos hemos enterado hace poco. No lo podíamos imaginar. El Barcelona repartía dinero al jefe de los árbitros. Ha salido esa tarde ese tema y desde entonces estamos pendientes y estamos elaborando un dossier y lo vamos a llevar hasta el final. Eso no se le pasa a nadie en el mundo. Es una cosa inconcebible".

Podría haber ganado 14 Ligas, pero el resto me las han robado

Y siguió despachándose a gusto: "¿Año en blanco? Solo he ganado 7 Champions y 7 ligas, podía haber ganado 14, pero las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado? Lo de Negreria es un caso de corrupción sistémica durante dos décadas. También hemos hecho un vídeo de los 18 puntos que nos han quitado a lo largo de la temporada. No me puedo callar con eso. No quiero que me den besos todo el día, pero esta confabulación que hay entre unos de la SER, otros de la COPE... No, eso ya no".