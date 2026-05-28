Florentino: “En la final de la Champions le diré a Ceferin que voy a darle un dossier del Caso Negreira”

Florentino Pérez sigue en plena campaña electoral del Real Madrid, unas elecciones inéditas porque por primera vez desde 2006 sí tendrá rival real: el empresario Enrique Riquelme. La votación será el 7 de junio y la entrevista llega apenas días después de que Florentino oficializara su candidatura y endureciera el tono contra la oposición, la prensa y el caso Negreira.

El actual presidente blanco concedió una entrevista en La1 donde tocó varios de los temas más importantes de estas elecciones. Serán dos semanas de muchas comparecencias de ambos, Enrique Riquelme también fue entrevistado este jueves por El Periodico, del mismo grupo que SPORT.

“Yo quiero mucho al Real Madrid y cuando veo que van mucho a por él, allí estoy yo para defenderlo”, aseguró el presidente blanco, que justificó el adelanto electoral denunciando “un movimiento en la sombra para desestabilizar el club”.

Florentino vinculó directamente esa supuesta amenaza a la candidatura de Enrique Riquelme, a quien acusó de utilizar el Real Madrid con intereses empresariales. “No voy a debatir con Enrique Riquelme, yo hablo aquí y ya está. Él está aquí para utilizar el Madrid para mejorar sus negocios”, afirmó. Además, puso en duda la viabilidad económica de su rival.

El presidente madridista también dejó abierta la puerta a cambios importantes en el banquillo para la próxima temporada. “Estoy pensando quién va a ser el entrenador. Tengo un nombre y dos. Mourinho es un gran entrenador, pero no he hablado con él”, deslizó Florentino, alimentando los rumores sobre el futuro técnico del equipo.

En clave deportiva, el mandatario blanco defendió la política de fichajes del club y se mostró optimista con el futuro de Vinicius. “No sé si Vinicius va a renovar, yo quiero que siga en el Madrid. Es uno de los mejores del mundo. Tenemos a los mejores jugadores del mundo y la gente sabe que voy a fichar siempre a los mejores. Un buen entrenador los hará increíbles”, señaló.

Florentino también endureció el tono respecto al caso Negreira, uno de los grandes ejes de su campaña electoral. “En el caso Negreira voy a muerte”, aseguró antes de revelar que este fin de semana trasladará personalmente el dossier elaborado por el club durante los últimos tres años al presidente de la UEFA aprovechando la final de la Champions.