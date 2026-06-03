Florentino y Riquelme sacan la artillería pesada: dos anuncios para ganar las elecciones

Entramos en el tramo decisivo de las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Tanto Florentino Pérez como Enrique Riquelme se han dedicado a atacarse constantemente en las entrevistas que han protagonizado en los últimos días, cada uno con su estrategia.

El presidente en funciones ha optado por sacar pecho de su legado y de todo lo que ha logrado en el Madrid, pasando de puntillas por temas clave como el cambio de modelo que planea poner en marcha tras el proceso electoral. Sus explicaciones han sido difusas y, en alguna ocasión, incluso contradictorias.

Florentino Pérez, presidente en funciones y candidato a la presidencia del Real Madrid en las elecciones de 2026 / Europa Press

Ante la negativa de su rival de asistir a un debate público, Riquelme ha sabido identificar esas incongruencias en el discurso de Florentino para atacarle. El CEO de Cox se ha centrado, hasta ahora, en un discurso cuya única intención es contentar al socio, siempre mirando al futuro, aunque tampoco ha sido todo lo esclarecedor que debería respecto a sus proyectos.

Bombazos a la vista

Sin embargo, al madridismo todavía le falta saber una de las partes más importantes. El discurso de los dos candidatos ha dejado el tema deportivo a un lado. Hasta ahora. Tanto Riquelme como Florentino se han pronunciado en las últimas horas y prometen anuncios clave tanto el miércoles como el jueves que podrían ser decantar la balanza.

El centrocampista de la selección española, Rodri, ha sonado con fuerza para reforzar al Madrid / AFP7/EUROPA PRESS/OSCAR J.BARROSO

Consciente de que el presidente en funciones tiene todas las de ganar según los pronósticos, Riquelme está dispuesto a dar un golpe sobre la mesa esta misma noche, durante su entrevista en El Hormiguero. "Voy a fichar a dos grandes estrellas internacionales", repetía hoy en una entrevista en el canal de Rubén Martín.

Una de ellas apunta a ser Rodri, del que Riquelme ha dicho en varias ocasiones que "jugará en el Real Madrid". Sin embargo, el anuncio de esta noche será el de otro futbolista. "Un gran nombre", según el protagonista. La expectación ha crecido en las últimas horas, con el candidato advirtiendo que firmará "ante notario que las promesas electorales que haga se cumplirán". Las especulaciones señalan a Haaland, lo que sería un auténtico bombazo.

Haaland podría ser el bombazo de Riquelme esta noche / EFE

Florentino no se quedará atrás. Consciente de que su rival podría ganarle terreno centrándose en el aspecto deportivo tras dos años sin títulos importantes, el presidente en funciones reveló en una entrevista en El Español que "este jueves" anunciará "el primer gran fichaje del Real Madrid de la próxima temporada".

"A lo mejor lo que anuncie Florentino coincide con lo que queremos nosotros. Son jugadores que quieren jugar en el Real Madrid", decía Riquelme. La posibilidad está ahí y las próximas horas serán decisivas. El madridismo espera con ganas los anuncios, que pueden insuflar ilusión a una afición que esperaba mucho más de ambos candidatos durante estas elecciones.