REAL MADRID
Florentino y Riquelme sacan la artillería pesada: dos anuncios para ganar las elecciones
Ambos candidatos a la presidencia del Real Madrid elevan la tensión con anuncios de fichajes de primer nivel para los próximos días
Entramos en el tramo decisivo de las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Tanto Florentino Pérez como Enrique Riquelme se han dedicado a atacarse constantemente en las entrevistas que han protagonizado en los últimos días, cada uno con su estrategia.
El presidente en funciones ha optado por sacar pecho de su legado y de todo lo que ha logrado en el Madrid, pasando de puntillas por temas clave como el cambio de modelo que planea poner en marcha tras el proceso electoral. Sus explicaciones han sido difusas y, en alguna ocasión, incluso contradictorias.
Ante la negativa de su rival de asistir a un debate público, Riquelme ha sabido identificar esas incongruencias en el discurso de Florentino para atacarle. El CEO de Cox se ha centrado, hasta ahora, en un discurso cuya única intención es contentar al socio, siempre mirando al futuro, aunque tampoco ha sido todo lo esclarecedor que debería respecto a sus proyectos.
Bombazos a la vista
Sin embargo, al madridismo todavía le falta saber una de las partes más importantes. El discurso de los dos candidatos ha dejado el tema deportivo a un lado. Hasta ahora. Tanto Riquelme como Florentino se han pronunciado en las últimas horas y prometen anuncios clave tanto el miércoles como el jueves que podrían ser decantar la balanza.
Consciente de que el presidente en funciones tiene todas las de ganar según los pronósticos, Riquelme está dispuesto a dar un golpe sobre la mesa esta misma noche, durante su entrevista en El Hormiguero. "Voy a fichar a dos grandes estrellas internacionales", repetía hoy en una entrevista en el canal de Rubén Martín.
Una de ellas apunta a ser Rodri, del que Riquelme ha dicho en varias ocasiones que "jugará en el Real Madrid". Sin embargo, el anuncio de esta noche será el de otro futbolista. "Un gran nombre", según el protagonista. La expectación ha crecido en las últimas horas, con el candidato advirtiendo que firmará "ante notario que las promesas electorales que haga se cumplirán". Las especulaciones señalan a Haaland, lo que sería un auténtico bombazo.
Florentino no se quedará atrás. Consciente de que su rival podría ganarle terreno centrándose en el aspecto deportivo tras dos años sin títulos importantes, el presidente en funciones reveló en una entrevista en El Español que "este jueves" anunciará "el primer gran fichaje del Real Madrid de la próxima temporada".
"A lo mejor lo que anuncie Florentino coincide con lo que queremos nosotros. Son jugadores que quieren jugar en el Real Madrid", decía Riquelme. La posibilidad está ahí y las próximas horas serán decisivas. El madridismo espera con ganas los anuncios, que pueden insuflar ilusión a una afición que esperaba mucho más de ambos candidatos durante estas elecciones.
- Simeone, el aliado inesperado de Julián Álvarez
- ¡Bomba en la cantera! El Barça se anticipa al Madrid y al City y ficha a Enzo Pérez, el gran mediocentro del futuro
- De la Fuente le manda un 'recado' a Huijsen
- ¡El Atlético ya negocia con el posible sustituto de Julián Álvarez!
- Operación retorno' de Cucurella y Grimaldo
- La estrategia de Deco: los ingresos que espera el Barça con los derechos en porcentaje de ventas
- José Luis Sánchez no da crédito con el posible fichaje de Julián Álvarez por el Barça: 'Es inadmisible
- El PSG volverá a tirar la casa por la ventana: Kroupi Jr. y Yan Diomande en la mira y tres estrellas, en serio peligro