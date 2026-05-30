Florentino y Riquelme se agarran al ‘caso Negreira’ para ganar votos

El ‘caso Negreira’ está siendo recurrente en las campañas electorales de los dos candidatos a la presidente del Real Madrid. Florentino Pérez y Enrique Riquelme son conscientes de que atacar al Barcelona en sus apariciones públicas es una forma de arañar votos y regalar los oídos a los socios madridistas.

Florentino, al ataque

“Voy a muerte con el ‘caso Negreira’, quien se crea que se haya olvidado… voy a muerte”, asegura Florentino, que siguen esperando una resolución a un affaire que se ha estancado ante las dudas de las instituciones futbolísticas nacionales e internacionales. El candidato Pérez se ha rearmado desde que rompió relaciones con Joan Laporta tras abandonar el proyecto de la Supercopa.

“Quiero ser inequívoca con el escándalo más grave del fútbol y del deporte. No voy a parar mientras el caso Negreira siga ahí manchando el fútbol español”, decía para pausar su discurso por los aplausos en unas de sus últimas comparecencias. “Si quieren, lo repito”, decía tras acabar la ovación que provocó su disertación.

Lona de Florentino Pérez en Madrid / 'Cadena COPE'

Florentino ha anunciado que acudirá a la final de la Champions que se juega este sábado en Budapest. El club irá representado por José Ángel Sánchez, director general, mientras que el candidato también tiene previsto acudir donde coincidirá con Joan Laporta. Lo que no se sabe es si entregará el dosier que prometió hacer llegar a la UEFA. “Presentaremos un dosier importante a la UEFA para que ataje de raíz y resuelva el caso por el bien del fútbol mundial”, decía el pasado 12 de mayo.

Riquelme acusa a Florentino

Pero si Florentino está utilizando el caso Negreira para captar votos, su rival, Enrique Riquelme, también lo aprovecha para atraer al madridista indeciso: "No más manipulación interesada como el caso Negreira. Si yo hubiese sido presidente hace tres años, le aseguro que la situación sería totalmente distinta. Es algo que no se puede dejar pasar y cuando sea presidente y disponga de toda la información quiero ver qué más se puede hacer”.

Enrique Riquelme tiene proyecto para cambiar el Madrid / EFE

“Ahora todos nos echamos las manos a la cabeza con el caso Negreira, pero vayamos a la hemeroteca, a lo dicho en la asamblea del 2024 y en algunas anteriores. Ahí se dijo que había que tener un Barcelona fuerte. ¿Por qué? Porque interesaba para la Superliga. ¿Quién estaba detrás? ¿Quién se beneficia económicamente de la Superliga?”, decía para demostrar la opacidad de su oponente en el caso Negreira.

Pero su ataque no se quedó ahí: “El Barcelona se ha reído del Real Madrid por culpa de Florentino, porque les hemos apoyado… Mejor dicho, Florentino ha apoyado al Barcelona cuando se conoció el caso Negreira por su interés en la Superliga. Y una vez que el Barcelona consiguió la refinanciación, los avales y todo lo que quiso se ha reído de nosotros. Y ahora, lamentablemente, no va a pasar nada con el caso Negreira por no haber actuado a tiempo”, denunciaba.