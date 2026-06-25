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Real Madrid

Florentino no renuncia al fichaje de Olise para el Real Madrid

El delantero francés es el elegido por el presidente para reforzar la plantilla, recomendado por Mbappé, negociará con el Bayern sabiendo la resistencia por vender al astro galo

Florentino Pérez durante un acto electoral

Florentino Pérez durante un acto electoral / Europa Press

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Alejandro Alcázar

Alejandro Alcázar

Florentino Pérez se ha puesto manos a la obra para darle la vuelta al proyecto que lleva tiempo configurando y que no funciona. Lleva dos años frustrantes, los malos resultados han ido de la mano de un fútbol insulso y desesperante que no corresponde al nivel de los jugadores que tiene.

Nuevo proyecto

Desde que acabó la temporada oficial para los blancos, el 23 de mayo, ha fichado a Mourinho y a cuatro jugadores. Pero el presidente no se va a quedar ahí y seguirá buscando más refuerzos para la defensa, el centro del campo además de un galáctico que rompa moldes.

En su agenda aparece un nombre en el primer lugar, Michael Olise. El delantero francés es su gran objetivo, sobre todo si no consigue renovar a Vinícius, que acaba contrato el año que viene y se resiste a ampliar. El club lanzó un comunicado negando haber “mantenido ningún contacto directo ni indirecto con el citado futbolista, sus representantes o personas de su entorno”.

Respeto

Aprovechó para realzar “la excelente relación que mantiene con el Bayern Múnich”, dejando entrever que si ataca el fichaje de Olise lo hará trasladando una oferta al club alemán en base al “respeto mutuo, colaboración y admiración” que existe entre ambas entidades.

Michael Olise lo intenta ante Senegal

Michael Olise ante Senegal / EFE

Cualquier eventual interés por un jugador perteneciente al otro club debe ser tratado en primer lugar entre las propias entidades”, agregaba. El Bayern ha dejado claro que no está dispuesto a traspasar a Olise, incluso prepara un nuevo contrato con una subida salarial y una ampliación hasta 2031.

Ofertas

Su relación termina en 2029 y su precio de mercado es de 150 millones de euros, la cantidad que Florentino Pérez está dispuesto a ofrecer para ficharlo. Después, han aparecido informaciones exageradas que subiría hasta los 220, pero es más producto de las especulaciones que de la realidad.

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Florentino Pérez ha puesto el ojo en el francés y lo ha hecho con la recomendación de Mbappé, su compañero de selección, y el visto bueno de Mourinho. Una operación complicada pero que no descarta abordar, sobre todo si Vinícius decide no renovar e irse en 2027. Un cambio deportivo positivo, porque Mbappé ocuparía su sitio natural y Olise el suyo en la banda derecha.

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