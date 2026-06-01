Florentino: "Sabemos qué refuerzos necesitamos y aquí estarán la próxima temporada"

Florentino Pérez volvió a elevar el tono este lunes el tono de la campaña electoral del Real Madrid durante un encuentro con socios y peñistas en Puebla de Montalbán (Toledo). El presidente blanco combinó mensajes de gestión, promesas de futuro y ataques directos a la candidatura rival a pocos días de las elecciones del próximo domingo.

En clave deportiva, Pérez lanzó un mensaje que no pasó desapercibido para el madridismo. "Tenemos una gran plantilla con jugadores a los que quisieran tener todos los grandes clubes, pero también llegarán nuevas estrellas y nuevas incorporaciones para esta temporada que empieza", aseguró antes de añadir la frase más destacada de su intervención: "Sabemos qué refuerzos necesitamos y aquí estarán la próxima temporada vistiendo la camiseta del Real Madrid".

El dirigente también reivindicó los éxitos de su mandato y la fortaleza económica de la entidad. Recordó que el club ha conquistado 66 títulos bajo su presidencia y defendió que el Real Madrid lidera los principales rankings económicos y de prestigio del deporte mundial.

Florentino Pérez, en campaña electoral. / Angel Perez Meca / AFP7 / Europa / Europa Press

Buena parte de su discurso estuvo dirigida contra la candidatura opositora. Pérez acusó a sus rivales de formar parte de "la etapa más siniestra" de la historia reciente del club y los vinculó con la directiva de Ramón Calderón. "Vosotros ya habéis manchado la imagen del Real Madrid y aquí me vais a tener siempre enfrente", afirmó.

El presidente también rechazó de forma tajante las acusaciones sobre una posible privatización de la entidad. "Mientras yo sea presidente del Real Madrid, este club va a seguir siendo siempre de sus socios", insistió en varias ocasiones, denunciando que se están difundiendo "bulos" para generar miedo entre los compromisarios.

Además, volvió a referirse al caso Negreira y aseguró que continuará impulsando acciones para esclarecerlo. "No voy a parar hasta que se depuren responsabilidades de un caso que ha manchado para siempre al fútbol español", señaló.

El presidente cerró el acto pidiendo el apoyo de los socios en las urnas y reivindicando su modelo de gestión. "Conmigo siempre jugarán los mejores jugadores del mundo y este año también. El Real Madrid no se improvisa", concluyó.