Florentino reconoce que Mbappé no está triunfado en el Real Madrid

Florentino Pérez se prodiga en apariciones en medios para consolidar su campaña electoral. En esta ocasión habló en ‘As’ donde volvió a repetir los mismos mensajes de los últimos días. De que el Madrid es de sus socios, de que la candidatura de Riquelme es continuidad a la etapa de Calderón, de que la continuidad de Vinícius sigue en el aire, de presumir de vivir de los logros del pasado, de fichajes y de Mbappé.

Mbappé y Vinícius

“Mbappé es también uno de los mejores jugadores que hay en el mundo. Solo hay que mirar sus números para ver la dimensión de nuestro jugador. Nadie debería discutir la dimensión de un jugador tan extraordinario”, dice, para justificar que con el francés no hayan ganado nada, y lanza un deseo del que el madridismo empieza a dudar: “Nos va a dar mucho y seguro que triunfará en el Real Madrid”.

No añadió nada nuevo sobre la situación de Vinícius. Repitió que le queda un año más, que él y el brasileño quieren seguir juntos en el Madrid, que hay tiempo todavía para renovarle. Lo mismo de los últimos meses. Eso sí, aseguró que las tres estrellas del equipo seguirán en el equipo: “Por supuesto que Mbappé, Vinicius y Bellingham van a seguir en el Real Madrid”.

Fichajes

En el turno de refuerzos, tampoco añadió nada novedoso salvo confirmar que ha fichado a Mourinho y a Konaté, aunque añadió que si él sigue, el francés “no será el único de los grandes defensas que van a llegar al Real Madrid”. De Mourinho, más de lo mismo: “Fue muy importante para el Real Madrid en la época en la que estuvo con nosotros. Fue el entrenador de aquella famosa Liga de los Récords. Le dio al equipo unos niveles de competitividad muy altos y aquello fue muy importante para todo lo que se consiguió después”.

Florentino Pérez y José Mourinho, en 2011 / JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

Dejó en manos del portugués el regreso de Nico Paz: “Lo decidiremos con el entrenador y con el cuerpo técnico”. Por último, en el apartado de los fichajes, se limitó a sacar pecho pero sin adelantar nada: “Mientras yo siga siendo presidente, aquí van a jugar los mejores del mundo. Y para la próxima temporada vamos a reforzar al equipo con grandes jugadores en todas las líneas para aspirar a todos los títulos”.

La sombra de Calderón y la prensa

No eludió hablar del rival Enrique Riquelme y de sus apoyos: “Hay algo que es evidente. Son los hijos, cuñados y ex directivos de aquella Junta Directiva de Ramón Calderón que provocó la mayor vergüenza de la historia del Real Madrid. Las elecciones del domingo servirán para saber qué modelo de club queremos. El modelo de aquella siniestra etapa del Real Madrid, o el que hemos construido desde aquel fatídico momento…”.

Y en esa línea, volvió a denunciar a un sector de la prensa: “Hay periodistas y determinados medios de comunicación, como saben los socios del Real Madrid que, por determinados intereses, atacan al Real Madrid y lo hacen en connivencia con aquellos que emprenden campañas para desestabilizar al club y que sobrepasan todos los límites”.

Temporada y modelo

Intenta justificar la mala temporada del equipo, aunque no es una, son dos seguidas. Le echó la culpa al Mundialito de Clubes, que les impidió hacer la pretemporada, como el PSG y ha ganado su segunda Champions consecutiva; a las lesiones “casi 30” y exculpó “a los jugadores y entrenadores”. No perdió la ocasión de presumir de lo que el Madrid ha ganado en el pasado bajo su mandato y de los éxitos económicos que le reconocen estudios de prestigiosas entidades.

No aportó nada nuevo al modelo societario que quiere implantar en el club, y que lo hace con buenas intenciones. Asegura que “así el club será más fuerte”; también, “más independiente” y vuelve a afirmar que su proyecto va dirigido a “que los socios sigan siendo siempre los dueños de este club” con la intención de que “nunca se alteren los valores del Real Madrid”.