REAL MADRID
Florentino rechaza el fichaje de Rodri
El madrileño se ofreció al Real Madrid hace meses, pero el presidente prefiere otro tipo de centrocampista
El centro del campo del Real Madrid necesita oxígeno. Es la zona más desmejorada del conjunto blanco en los últimos años y uno de los principales motivos de la caída futbolística del equipo. Florentino Pérez es consciente de ese problema y se espera que este verano mueva ficha en caso de que sea reelegido como presidente este mismo domingo.
Uno de los nombres que más ha sonado para solucionar este problema estructural es el de Rodri. El Balón de Oro vería con buenos ojos volver a España, pero según informó Mario Cortegana, Florentino Pérez no cuenta con él. El centrocampista del Manchester City se ofreció al conjunto blanco hace unos meses, pero el presidente blanco prefiere ir a por otro tipo de futbolistas.
De hecho, quien sí está apostando de verdad por Rodri es Enrique Riquelme, su rival en las elecciones de este domingo. Según el periodista, el motivo de que el nombre del citizen esté tan asociado al del aspirante al palco es ese, que Florentino no quiso ir a por él.
Eso sí, el Real Madrid sabe hace tiempo que Rodri estaría dispuesto a fichar este mismo verano. Mourinho también prefiere otro tipo de centrocampista más joven como Vitinha o Enzo Fernández. El primero es prácticamente imposible, ya que el PSG lo ve como intransferible, mientras que el segundo sería muy caro. Los blancos son conscientes de que las dos operaciones tienen muchas dificultades.
Este lunes, Rodri fue uno de los protagonistas del Media Day de la selección española y fue cuestionado directamente por si había hablado con alguno de los candidatos a la presidencia del Real Madrid.
"Estamos aquí para hablar del Mundial. En todo lo que compete a mi futuro, esperaré a que acabe el Mundial", explicó el futbolista del Manchester City ante los medios. Una frase que, lejos de dar un portazo a los rumores, deja todo en el aire.
El centrocampista fue la primera gran promesa de Enrique Riquelme como uno de sus objetivos en caso de salir elegido el próximo 7 de junio. "Rodri es un gran jugador. Si yo soy presidente del Real Madrid, un jugador como Rodri, pues jugará en el Real Madrid. Es una dolorosa vergüenza no tener ningún jugador en la selección española", afirmó el empresario hace unos días en COPE.
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