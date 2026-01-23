Florentino quiere arrancar la operación salida

La llegada de Trent Alexander-Arnold al Real Madrid se presentó como una jugada maestra: un lateral de renombre internacional que llegaba gratis para reforzar una posición clave. No obstante, la realidad en Madrid ha sido bien distinta.

La calidad en el pase del inglés y su capacidad de asociarse se esperaban que fuesen muy importantes en el nuevo proyecto de Xabi Alonso, a pesar de que el tolosarra no lo pidió y fue un fichaje de club, pero el lateral no tuvo prácticamente impacto. Sus pocos minutos no se han traducido en buen rendimiento y solo se le recuerda alguna actuación puntual en el Mundial de Clubes. Desde allí, todo ha ido hacia abajo.

Desde su llegada, Trent ha jugado solo 16 partidos, acumulando apenas 887 minutos. Su aportación ofensiva se ha limitado a tres asistencias, dos en el Mundial de Clubes y solo una en Liga. Más preocupante aún es su estado físico. El ex del Liverpool se ha perdido 19 partidos por lesión, lo que significa que ha estado más tiempo fuera de combate que en el terreno de juego. Hay que recordar que el jugador terminaba contrato, pero el Madrid pagó 10 millones de euros para conseguir que llegara un mes antes y pudiera jugar el torneo en Estados Unidos.

Trent Alexander-Arnold se retiró lesionado del Athletic-Real Madrid. / Jose Breton / AP

Ante este panorama, Florentino ha decidido poner en marcha la llamada “operación salida”. Según informa Bein Sports, el club estaría buscando un destino para el lateral inglés de cara al próximo mercado de verano. Se barajan opciones como un regreso a Inglaterra, con un interés del Manchester City, o incluso un posible oferta del Bayern de Múnich, aunque todavía no hay un club concreto que se haya lanzado a por él.

Su adaptación al fútbol español y al entorno del Madrid ha resultado complicada. La afición del Liverpool, que lo vio crecer desde la cantera, aún guarda un sentimiento agridulce, y su salida del Liverpool estuvo marcada por cierta animadversión. Ahora, en Madrid, la situación no ha mejorado.

La afición obliga a Florentino a mover ficha

En las últimas semanas, la presión sobre Florentino Pérez ha ido en aumento. La destitución de Xabi Alonso, la derrota en la Supercopa de España y la eliminación en la Copa del Rey ante el Albacete han desatado críticas directas hacia el presidente. Ante el Levante se escucharon gritos de “Florentino, dimisión” y se vieron pancartas en la ciudad en contra del dirigente, algo inédito en su segundo mandato. Ante este panorama, Florentino busca desviar el foco de la polémica renovando la plantilla. Precisamente, una de las grandes críticas que está recibiendo su gestión es por sus últimos malos mercados de fichajes y operaciones como las de Trent Alexander-Arnold son un ejemplo.

El Santiago Bernabéu ya señala a Florentino Pérez / Efe

El inglés dejó al club de su ciudad y se marchó a Madrid con grandes expectativas, pero podría ser uno de los primeros en salir. Los abucheos del Bernabéu le han dejado las cosas claras a Florentino.