Florentino presume de una cantera que se aferra al Mundial de Clubes

La gran foto del Real Madrid esta temporada ha llegado después del final de la misma. Y no tiene como protagonistas a los jugadores del primer equipo. Florentino Pérez acudió a Valdebebas este lunes para fotografiarse con los capitanes de los equipos de la cantera blanca, que esta temporada han logrado un récord de triunfos en sus respectivas ligas: hasta 13 han conquistado las diferentes secciones.

Asencio, un caso único desde 2007

En concreto, el presidente de la entidad blanca ha celebrado los títulos del Juvenil A, Juvenil B, Juvenil C, Cadete A, Cadete B, Infantil A, Infantil B, Alevín B, Alevín C, Benjamín A, Benjamín B, Prebenjamín A y Prebenjamín B. Los éxitos llegan en plena revolución de Valdebebas, con Arbeloa ascendido a capitán general del Castilla, un relevo pendiente en el primer equipo juvenil y los canteranos esperando que la puerta que se abrió la temporada pasada se consolide como una alternativa real.

No es la primera vez que Florentino participa en una estampa similar. Ocurrió hace dos años, cuando los jugadores de formación habían alcanzado casi el pleno de títulos. La instantánea presenta a los jóvenes valores del Real Madrid con un cartel de fondo que lleva el lema: "This is Grandeza". Esta puesta en valor sucede el año en el que un canterano ha acumulado casi 4.000 minutos, con 53 partidos.

Se trata de Raúl Asencio, que rompió la cifra que marcaba Miguel Torres, quien en la temporada 2006/2007, con Capello al mando, acumuló más de 2000 minutos. El madrileño aprovechó la oportunidad que se le abrió cuando Roberto Carlos se lesionó y él era lateral izquierdo del Castilla. Fue una situación similar a la de Asencio. En el caso del canario, no era el primero en la línea sucesoria de centrales del conjunto blanco.

Miguel Torres fue el último canterano, antes de Asencio, en tener una presencia real en el primer equipo con ficha del filial. / EFE

Nueve canteranos con minutos repartidos

Tenía por delante a Jacobo Ramón o Joan Martínez, que, tras sendas lesiones terminaron perdiendo la carrera a la que quieren reengancharse. El primero lo hizo parcialmente en el final de temporada, con la Liga resuelta, y formando una atípica pareja con Vallejo. Combinó actuaciones dubitativas, propias de un jugador debutante, con un gol frente al Mallorca que compensó el sufrimiento de las primeras jornadas.

Los futbolistas que han tenido minutos y saben ya lo que es vestir la camiseta del Real Madrid son, además de Asencio y Jacobo Ramón, el portero Fran González; los defensas Lorenzo, Aguado, Yusi; el mediocampista Chema; y los delanteros Víctor Muñoz y Gonzalo García. Un elenco amplio, pero que, salvo en el caso de los dos centrales, no han tenido una participación signifactiva. Para ellos se abre una nueva oportunidad con Xabi Alonso y, para dos de ellos, con el Mundial de Clubes.

Diego Aguado o Jesús Fortea contra Dean Huijsen o Álvaro Carreras

Diego Aguado, central y lateral izquierdo del Castilla; junto a Jesús Fortea, lateral derecho; han sido desconvocados con la selección sub-19, para la que habían sido reclutados de cara al próximo Europeo. La idea, según avanzó 'As', es que formen parte de la lsita de convocados del Real Madrid para el Mundial de Clubes.

Diego Aguado, Lorenzo y Chema debutaron con el primer equipo blanco en el encuentro de Copa del Rey ante la Deportiva Minera / REAL MADRID

Paralelamente a esta ventana de oportunidad y celebración en Valdebebas, el conjunto blanco ha apostado por jugadores jóvenes como Dean Huijsen cuya apuesta tapona el avance de otros perfiles de la casa. Más debatido es el tema de Álvaro Carreras, excanterano cuya vuelta a Valdebebas se está resistiendo porque, el un dia jugador en propiedad del Real Madrid, cuesta ahora 50 millones.

Las canteras hace tiempo que se han convertido en un escaparate en el que se comercia con jugadores. De ahí que se acometan fichajes para revalorizarlos o que el Castilla se utilice como equipo puente, tal y como ha pasado con Rodrygo o Vinicius, que ganaron experiencia en el contexto del filial. Es lo que sucederá con Ouazane, futbolista marroquí de 16 años, perteneciente al Ajax, que apunta a convertirse en un refuerzo estella para la base madridista, después de proclamarse como el mejor jugador de la Copa África sub-17.

De ahí el contexto de competencia que se da internamente en la cantera que más jugadores ha aportado a la primera fila de los equipos europeos, siendo una lucrativa fuente de ingresos. Más de 500 millones han ingresado en los últimos años, en ocasiones, con operaciones en las que se guardan opciones de recompra o preferenciales para, o bien repescar jugadores, como se espera hacer con Nico Paz, o sacar beneficios a partir de operaciones posteriores que puedan darse.