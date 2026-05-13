Florentino saca pecho tras la sentencia sobre los conciertos del Bernabéu: "Ayuntamiento y Comunidad tienen que hacer una normativa para que podamos hacer los conciertos"

El caso de los conciertos en el Santiago Bernabéu ha sufrido este jueves un nuevo revés judicial. Después de años de lucha vecinal por el ruido excesivo de los actos en el estadio del Real Madrid, la Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la causa penal contra el club blanco al atribuir la responsabilidad acústica a las promotoras. Se trata de una noticia importante en clave madridista que Florentino Pérez no ha dudado en comentar en su reciente entrevista en La Sexta.

El presidente de la entidad ha respondido a las preguntas de Josep Pedrerol tras la esperpéntica rueda de prensa realizada este miércoles donde anunció una nueva convocatoria electora. Más sosegado que el día anterior, pero igualmente punzante en sus respuestas, el mandatario blanco ha vuelto a la carga con algunos de sus temas recurrentes, entre ellos el de los conciertos en el Santiago Bernabéu.

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El caso empezó en septiembre de 2024, cuando el club blanco se vio obligado a suspender temporalmente o reprogramar conciertos en el estadio tras una denuncia de Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu. La anormalidad provocó pérdidas millonarias en el Real Madrid, que contaba con los conciertos como uno de los principales activos tras la reforma de su estadio. Tras meses de lucha judicial, finalmente este jueves la Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la causa penal contra el club blanco al atribuir la responsabilidad acústica a las promotoras.

Florentino Pérez ha comentado la resolución del caso en La Sexta: "Estamos trabajando para insonorizar el Bernabéu. Solo ganamos un 1% con los conciertos. Yo creo que los conciertos volverán en poco tiempo", ha anunciado el presidente de la entidad. "Es que van todos contra nosotros. El Madrid es muy potente y hay gente que no quiere vivir con esa potencia. En todos los sitios se celebran cosas. Ahora viene el Papa y quiere estar en el Bernabéu".

"Estamos trabajando para insonorizar y con todo lo que nos ha pedido la Comunidad", ha continuado. "Tienen que hacer, junto con el Ayuntamiento, una legislación que nos permita hacer los conciertos con las limitaciones que quiera. Y si no quieren, nosotros no ganamos dinero con los conciertos, solo un 1%. No es nada, es un tema reputacional, le prestamos a la ciudad. Volverán prontísimo los conciertos", ha desvelado. "Me duele, igual que los párkings, que eran para los residentes y no los han querido. Tengo que pensar que esos vecinos son del Atleti", ha finalizado.