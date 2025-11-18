Florentino se reafirma al frente del Madrid y busca un complejo equilibrio

Final de año clave para el futuro del Real Madrid. Y no en lo deportivo, donde también existe una fase trascendente de la temporada, con un carrusel de salidas que impulsarán o menguarán el crédito de Xabi Alonso. Pero las fechas marcadas en rojo por el club blanco son la asamblea ordinaria de este domingo y la extraordinaria que derivará de la misma. Estos dos encuentros con los socios decidirán marcarán el inicio de una transformación que determinará el futuro de la entidad madridista.

Un socio, una acción

Los parones de selecciones siempre desatan el ruido, más cuando se llega a los mismos después de dos tropiezos, ante el Liverpool (derrota) y el Rayo (empate). En los últimos días, aparecieron informaciones en redes sociales sobre una posible salida de Florentino Pérez del Real Madrid el año próximo. Un rumor que fue negado por 'Onda Cero' en primera instancia. Otros se unieron publicaron después el mismo dato: el máximo mandatario estará, "como mínimo", hasta el final de este mandato, que termina en 2029.

Goodell posa junto a Florentino / Manu Fernandez

La cadena de reafirmación llega con el mar de fondo de la Asamblea General Ordinaria que se celebrará este domingo, a partir de las 9:00 horas en primera convocatoria. En el orden día no se especifica como tal, pero más allá de la aprobación de unas cuentas con récord de ingresos ordinarios de 1.248 millones de euros (sin contar traspasos); se espera un comentario del presidente sobre un cambio societario. Según ha adelantado 'El País', el Real Madrid estudia dar entrada a un socio minoritario con hasta un 10% del capital. Sin embargo, pretende hacerlo con una fórmula 'sui generis' como la que se utilizó en la sociedad que gestiona los negocios del Bernabéu.

En 2018, el club blanco firmó un acuerdo con Legends para revisar y optimizar las oportunidades del estadio. Cuatro años después se consolidó la sociedad con Sixth Street por valor de 360 millones de euros. Una especie de 'palanca', como la que busca ahora con la entrada de un socio inversor. La cuestión fundamental en este proceso es: ¿es posible mantener la forma de club sin transformarse en SAD? Legalmente, el encaje es complejo.

De acuerdo con la información de 'El País', cada socio recibiría una participación y no podrá tener más, aunque sí se podría comprar y vender, pero solo entre socios. El Real Madrid cuenta actualmente con 99.781, según datos recientes, y más de 60.707 abonados, que no tendrían derecho a esta capitalización. El precio que se pagaría por el 10% fijará lo que vale el club y eso marcará lo que vale cada participación. Los socios no pagarían para recibir la participación y no se crearían nuevas en un futuro.

Inversor, ¿a qué precio?

La Ley del Deporte solo contempla dos figuras societarias: la de club deportivo y Sociedad Anónima Deportiva, obligatoria para competir en el fútbol profesional. Solo el Real Madrid, Barça, Athletic Club y Osasuna quedaron exentos en la norma aprobada en 1990, debido a su situación económica. Una excepción en la que quiere mantenerse un club que es consciente de que los retos de la industria deportiva obligan a la entrada de nuevos socios estratégicos.

Florentino Perez avala el trabajo de Xabi Alonso / Efe

El propio Florentino Pérez lo avanzó en la asamblea del año pasado, al hablar de "una propuesta de reorganización societaria del club que, con claridad, asegure nuestro futuro, nos proteja de las amenazas que sufrimos y, ante todo, garantice que los socios seamos propietarios de verdad de nuestro club, propietarios reales de nuestro patrimonio económico y de pleno derecho". Las amenazas veladas son LaLiga y el resto de instituciones que están por encima de los equipos.

Estos movimientos, de los que no hay todavía información oficial, han provocado un movimiento de contestación desde determinados sectores, que consideran el paso de socios a accionistas como un proceso encubierto de SAD. En el contexto de estas filtraciones, se defiende que la parcela deportiva quedaría en manos de una especie de fundación y que el día a día del club no sufriría alteraciones.

La entrada de un socio con una elevada valoración daría al Madrid fondos estratégicos para seguir creciendo, pero el debate está ahora en qué socio querrá una parte del pastel sin poder tomar decisiones estratégicas más allá del beneficio que puedan obtener del negocio. De ahí que la asamblea del domingo solo sea el comienzo de un debate y proceso profundo que cambiará el Real Madrid tal y como se conoce actualmente.