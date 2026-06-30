Florentino prepara una oferta escandalosa por Michael Olise

"Voy a hacer la oferta más grande que ha hecho nunca el Real Madrid por un futbolista a un equipo europeo", anunciaba Florentino Pérez en plena campaña electoral. Una promesa que está empeñado a cumplir, aunque los 150 millones de euros que estaba dispuesto a ofrecer se pueden quedar cortos.

Consulta del jugador

El presidente del Real Madrid prepara un golpe de mano espectacular con el objetivo de fichar a Michael Olise, delantero francés de 24 años que pertenece al Bayern de Múnich. El dirigente madridista prepara el terreno desde que hiciera el anuncio, pero todavía no ha dado el paso al frente, simplemente sondea el techo que pondría el club alemán para empezar a negociar.

Herbert Hainer, presidente del Bayern, dice que “puede ahorrarse el esfuerzo porque el Bayern no quiere vender a Michael”. “Tenemos una muy buena relación con el Real Madrid, me contactaron para decirme que no tienen absolutamente ningún contacto con Olise y que no quieren estas especulaciones constantes en los medios”, descubría.

Florentino quiere reunir a Mbappé y Olise en el Madrid / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

Sin embargo, algo debe pasar en la trastienda cuando el propio jugador ha solicitado una reunión con el club para conocer de primera mano qué piensan sobre su situación. El jugador está interesado en conocer si están dispuestos a traspasarlo y la cantidad que podría fijar en caso de hacerlo. El jugador es consciente de que el Real Madrid no es el único que puja por su fichaje, y busca respuestas a su situación.

De récord

La puja está abierta siempre y cuando el futbolista muestre su deseo de salir del equipo, con el que tiene contrato hasta 2029 partiendo de un valor de mercado de 150 millones de euros, según ‘Transfermarkt’. Esa es la cantidad que el presidente blanco anunció ofrecería “por un futbolista a un equipo europeo”. Pero no es el único en su radar (Julián Álvarez, Haaland o Diomande), aunque sí el objetivo principal.

Ante la resistencia del Bayern, Florentino Pérez prepara una oferta escandalosa para convencer al club alemán. Estaría dispuesto a pagar 190 millones de euros, con unos incentivos de 33 más por objetivos, según adelanta ‘El Debate’. Una propuesta que dejaría el traspaso final en 223 M€ en caso de que se cumplieran los objetivos, y marcarían un nuevo récord de mercado superando los 222 que pagó el PSG al Barça por Neymar en 2017.