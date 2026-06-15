Florentino prepara otro gran golpe al Chelsea: Enzo Fernández, loco por el Madrid

El Real Madrid lleva meses en contacto con el entorno de Enzo Fernández, según ESPN Argentina, uno de sus objetivos principales para reforzar el centro del campo. El jugador nunca ha escondido su deseo de dejar el Chelsea y fichar por el equipo madridista, según Ben Jacobs de ‘GiveMeSport’: “Está ansioso por unirse a Marc Cucurella en el Real Madrid, no es un secreto su deseo de dejar el Chelsea”.

Enzo vale 139 M€

El internacional argentino es una de las tres opciones que maneja el equipo madridista para reforzar la medular. El problema es que el Chelsea ha tasado a Enzo Fernández en 120 millones de libras (139 M€), una cantidad desorbitada que el club blanco considera excesiva. Pero el jugador está en la línea que ha seguido Cucurella y su intención es seguir los pasos del que ha sido su compañero.

Enzo tiene un contrato largo con los ‘blue’, hasta 2032, pero su valor de mercado es de 90 M€, 50 menos de lo que exige su club para aceptar traspasarlo. El Chelsea pagó al Benfica 121 millones de euros en 2023 y no está dispuesto a desprenderse fácilmente de una de sus máximas figuras.

Los deseos del club londinense no concuerdan con los del jugador, que quiere dar por cerrada su etapa tras jugar su tercera temporada defendiendo sus colores. Pese a todo, el Chelsea está tranquilo ante una situación que considera controlada y solo aceptará su salida si el Real Madrid asume invertir el dinero en el que ha tasado al argentino.

Rodri y Mateus Fernandes

El club blanco tiene otras opciones más asequibles para reforzar el centro del campo. Rodri y Mateus Fernandes serían la alternativa al argentino. El español tiene un año más de contrato con el City y su cláusula es de 50 M€. El club inglés no está dispuesto a traspasarlo por menos de 70 M€, lo que pagó al At. Madrid en 2019. Sin embargo, su edad, cumple los 30 el próximo día 22, y quedarle un año de contrato podrían rebajar su precio.

Mateus Fernandes es una petición de Mourinho. El portugués tiene contrato con el West Ham hasta 2030 y un precio de mercado de 50 M€. Sin embargo, su club lo ha tasado en más de 92 M€ ante el interés de varios equipos entre los que se encuentra el United, el Arsenal o el Real Madrid, entre otros.