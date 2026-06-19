Florentino prepara un bombazo para romper el mercado

El Real Madrid todavía no ha dicho su última palabra en el mercado. Después de semanas marcadas por rumores, nombres que parecían imposibles y la famosa promesa de Florentino Pérez de una oferta de 150 millones de euros por un fichaje galáctico, en el conjunto blanco sigue instalada la sensación de que el movimiento más importante todavía está por llegar. Todo apunta a que será después del Mundial de 2026, pero los acontecimientos podían precipitarse dependiendo de diferentes factores.

Ya fuera estrategia o una declaración real de intenciones, la oferta por Julián Álvarez parece haber pasado a un segundo plano. Tras la negativa del Atlético de Madrid, el club se retiró de una puja que nunca pareció interesarle de verdad. La sorpresa con el nombre del atacante rojiblanco se extendió a nivel mundial tan rápido como se disiparon las esperanzas de que la operación fructificara. A pesar de todo, Florentino Pérez mantiene intacta una idea: reforzar la plantilla con una estrella mundial.

Florentino Pérez tras ser reelegido presidente del Real Madrid / EFE

Entre el galáctico y la necesidad

Entre los candidatos que siguen encima de la mesa el nombre que tiene más fuerza es el de Michael Olise. Florentino ve en el extremo al perfil de galáctico que tendría hueco en este Real Madrid, ya que al jugar en la banda derecha no chocaría con Mbappé y Vinicius Jr. En Valdebebas gusta su capacidad para desequilibrar, generar juego y asumir responsabilidades en ataque.

Michael Olise, durante un partido del Bayern / EFE

De hecho, la figura de Olise encaja perfectamente en el modelo histórico del presidente blanco: joven, diferencial, con margen de crecimiento y potencial para convertirse en una referencia global. Un futbolista capaz de ilusionar al madridismo. Su fichaje se antoja muy complicado ya que el Bayern de Múnich le ha declarado intransferible y ha advertido en diversas ocasiones al Real Madrid de que cualquiera de sus intentos serán en vano. Sin embargo, el conjunto blanco está dispuesto a poner sobre la mesa una cantidad histórica, superando los 200 millones de euros, lo que podría abrir nuevos escenarios.

Enzo Fernández, objetivo del Real Madrid / EFE

Olise sería el galáctico por excelencia, pero las necesidades del equipo invitan a pensar en otro nombre: Enzo Fernández. El centrocampista argentino lleva meses vinculado al conjunto blanco y diferentes informaciones apuntan a que el jugador vería con buenos ojos un salto al Bernabéu. Su perfil encaja en la búsqueda de un mediocentro con buen trato de balón para liderar una zona ancha que hasta ahora ha hecho aguas. Tampoco sería una opción barata, ya que habría que plantear una oferta de 120 millones de euros para empezar a negociar con el Chelsea.

De hecho, no se descarta que el conjunto madridista intentara los dos fichajes en este mismo mercado. Supondría un mercado histórico y, probablemente, obligaría a plantear la salida de alguno de los futbolistas con más cartel del equipo. En este sentido, llama la atención la situación contractual de Vinicius. A punto de entrar en su último año vinculado a los blancos, la renovación del brasileño está parada actualmente.

En el Real Madrid nadie da por cerrada la planificación. Florentino prometió un golpe de efecto y, salvo sorpresa, la historia aún no ha terminado. El verano blanco puede tener reservado un último capítulo de enorme impacto.