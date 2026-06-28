Florentino pone en marcha la 'estrategia Mundial' para el Real Madrid

El Mundial vuelve a convertirse en un escaparate a los ojos del Real Madrid. En Valdebebas se analizan con lupa los rendimientos individuales de algunos de los futbolistas que podrían marcar el futuro del mercado blanco. Es una fórmula que Florentino Pérez ya ha utilizado con éxito en otras grandes citas internacionales y que vuelve a estar activa.

La dirección deportiva del club sigue de cerca a varios jugadores que ya figuraban en su radar antes del torneo, pero cuyo rendimiento en un escenario de máxima exigencia puede terminar de inclinar la balanza. Entre ellos aparecen nombres como Michael Olise, Enzo Fernández o Ayyoub Bouaddi, perfiles que el Madrid lleva tiempo monitorizando y que están aprovechando el Mundial para reforzar su cartel.

Enzo Fernández, con la selección argentina / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El objetivo no es fichar por una buena actuación de apenas unas semanas. Sin embargo, este tipo de competiciones sí sirven para evaluar cómo responde un futbolista bajo una enorme presión, frente a rivales de primer nivel y con la atención del mundo entero puesta sobre él. Ese componente competitivo y mediático siempre ha tenido un valor añadido en el conjunto blanco.

No sería la primera vez que esta estrategia termina dando sus frutos. A lo largo de los años, el Real Madrid ha aprovechado grandes torneos internacionales para terminar de convencerse con futbolistas que ya seguía de cerca. Casos como James Rodríguez y Toni Kroos llegaron tras una excelente actuación en el Mundial de 2014, al igual que Keylor Navas. Antes, en 2010, hicieron lo propio Sami Khedira y Mesut Özil.

El caso Vinicius

Pero el Mundial no solo puede influir en posibles incorporaciones. También puede tener un peso importante en uno de los asuntos más delicados que tiene actualmente el club sobre la mesa: la renovación de Vinicius Jr.

Vinícius y Neymar celebran el triunfo de Brasil ante Escocia / Alberto Estevez

El delantero brasileño entrará en su último año de contrato el próximo 30 de junio y las conversaciones para ampliar su vínculo continúan estancadas. Hasta ahora, las diferencias económicas habían impedido alcanzar un acuerdo definitivo, aunque el excelente nivel que está mostrando en el Mundial podría modificar el escenario.

Si Vinicius mantiene este rendimiento y confirma que sigue siendo una de las grandes referencias del proyecto, no se descarta que el presidente esté dispuesto a acercarse a las pretensiones económicas del brasileño para asegurar su continuidad.

Con mucho mercado todavía por delante, el Mundial vuelve a ejercer como una herramienta de enorme valor para el Real Madrid. Un torneo que no decide fichajes por sí solo, pero que puede acabar siendo decisivo tanto para incorporar nuevos talentos como para blindar a las grandes estrellas que ya lideran el presente del club.